Ligue des champions : déjà 3 buts pour le Barça, raclée à venir pour l'Antwerp ? (MULTILIVE)

De grosses affiches sont à prévoir ce mardi 19 septembre : le Royal Antwerp fait son entrée dans la compétition face au prestigieux FC Barcelone ! Le Paris Saint-Germain affronte le Borussia Dortmund pour une rencontre qui promet des buts et du spectacle. Le champion en titre Manchester City reçoit le champion de Serbie, l'Étoile Rouge de Belgrade.

FC Barcelone 3-0 Royal Antwerp :

FC Barcelone : Ter Stegen, Cancelo, Balde, Gavi, Lewandowski, Raphinha, Joao Felix, Christensen, De Jong, Gundogan, Koundé

Antwerp : Butez, Bataille, Alderweireled, Coulibaly, Wijndal, Keita, Vermeeren, Muja, Ekkelenkamp, Balikwisha, Janssen

Baptême de feu pour les Anversois ! Pour le premier match dans la plus prestigieuse des compétitions depuis 1958, le Matricule 1 se déplace au Montjuic affronter le FC Barcelone. Le défi sera de taille pour les hommes de Mark Van Bommel...

Après 10 minutes de jeu, les Catalans prennent déjà l'avantage. Sur un superbe échange de passes aux abords de la surface, João Félix est trouvé sur le côté gauche. Le Portugais arme une frappe piège qui trompe Butez au premier poteau (1-0, 10e).

Très vite, on ressent l'écart gigantesque qui existe entre les deux formations. Quelques minutes après l'ouverture du score, De Jong trouve Félix dans le dos de Bataille. Le numéro 14 donne le tournis à son vis-à-vis via des gestes techniques avant de délivrer un caviar à Lewandowski face au but (2-0, 18e).

L'Antwerp est en pleine tempête et boit la tasse... Raphinha s'infiltre sur la gauche du surface et adresse un centre... dévié par Bataille, et qui trompe Butez (3-0, 24e). Ça va vite, beaucoup trop vite pour les Belges.

Shakhtar Donetsk 1-2 FC Porto :

Manchester City 0-0 Red Star Belgrade :

Paris Saint-Germain 0-0 Borussia Dortmund :

Lazio Rome 0-0 Atlético Madrid :

Feyenoord Rotterdam 0-0 Celtic Glasgow :