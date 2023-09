Bras de fer dans le football français: l'avenir de Mbappé au PSG plus incertain que jamais (vidéos)

Le Paris Saint-Germain a frappé fort en écartant Kylian Mbappé de sa tournée au Japon pour faire pression: il veut que sa star prolonge ou soit transférée dès cet été et non qu'elle parte libre au Real Madrid dans un an.