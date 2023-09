Mondial 2026 : l'Argentin Barros Schelotto limogé de son poste de sélectionneur du Paraguay pendant les qualifications

Guillermo Barros Schelotto devient ainsi le premier sélectionneur à être limogé dans les qualifications sud-américaines pour la Coupe du monde 2026, qui accordent six places dans le tournoi et, pour la septième, la possibilité d'un barrage contre une équipe d'un autre continent.

Le technicien de 50 ans avait pris les rênes de l'équipe paraguayenne en octobre 2021. Il a coaché durant 17 matchs. Son bilan est de 4 victoires, 4 nuls et 9 défaites. Barros Schelotto a débuté sa carrière d'entraîneur en 2012 à la tête du club argentin de Lanus avec lequel il a remporté la Copa Sudamericana en 2013. Il a ensuite rejoint en 2015 leBoca Juniors et remporté deux championnats nationaux (2016-2017 et 2017-2018). Il a ensuite dirigé jusqu'en octobre 2020 le Los Angeles Galaxy.

Le Paraguay ne s'est plus qualifié pour une Coupe du monde depuis celle en Afrique du Sud en 2010, où il avait atteint les quarts de finale, sa meilleure performance historique.