Benjamin Mendy monte jeu avec Lorient pour son 1er match officiel depuis plus de deux ans

Benjamin Mendy, jugé non coupable de viol et tentative de viol en juin en Angleterre, est entré en jeu avec Lorient à la 70e minute du match de la 5e journée de L1 contre Monaco ce dimanche 17 septembre 2023, dans son premier match officiel depuis plus de deux ans.