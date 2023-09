Pluie de buts entre Bruges et Charleroi (direct 2-2)

Charleroi a bien entamé la rencontre et a su prendre l’avantage via une belle frappe de Guiagon après seulement 5 minutes. Bruges s’est ensuite réveillé et a su égaliser grâce à Thiago. Par la suite, le match retombait en intensité et Dragsnes redonnait l’avantage à Charleroi de manière assez chanceuse. Mais peu de temps après, Mechele égalisait.