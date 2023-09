Malgré un match courageux, Charleroi s’incline à Bruges (4-2)

C’est avec plusieurs changements que Charleroi entamait son match face à Bruges. En effet, Mazzu avait choisi d’aligner les deux nouveaux Guiagon et Dragsnes. Il profitait aussi du retour de suspension d’Ilamaharitra. Dès les premières minutes, on a senti les Zèbres appliqués et volontaires. Après une frappe de Zorgane dès la 3e minute de jeu, Guiagon allait lui aussi tenter sa chance une première fois.