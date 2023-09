Qui a fait le meilleur mercato ? Qui s’est planté ? On distribue les bons et les mauvais points en Pro League

Anderlecht a vécu son mercato estival le plus fou depuis longtemps. Avec douze arrivées et quinze départs. Sur la feuille de match, il y a désormais plus de nouveaux que de joueurs déjà présents la saison dernière, la pire du club depuis l’après-guerre en championnat.

Quels étaient les besoins ?

Jesper Fredberg n’avait pas cherché à le cacher, même s’il avait évité les grandes déclarations quand le Sporting avait acté sa onzième place finale en Pro League. Le but du directeur sportif était d’imprimer au maximum sa griffe sur le noyau pendant ce mercato estival. En appuyant au maximum, selon les possibilités du budget.

Parmi les cadres, il voulait conserver Verbruggen, l’axe Debast-Vertonghen et Dreyer, sa première recrue l’hiver dernier. Partout ailleurs, Fredberg souhaitait trouver des joueurs qui correspondaient mieux à la philosophie développée depuis son arrivée, épaulé par le coach Brian Riemer.

La direction tenait également à profiter de ce mercato très actif pour réorganiser sa grille salariale. En se délestant des plus grosses fiches de paie (Trebel, Refaelov, Van Crombrugge…) pour mettre en place un système clair et lisible pour tout le vestiaire, en évitant les déséquilibres néfastes pour la vie du groupe.

Les besoins ont-ils été comblés ?

Oui. Et Fredberg a même dû aller plus loin encore dans le relooking avec le départ de Verbruggen. Il a choisi de prendre deux gardiens libres et trentenaires (Dupé et Schmeichel) pour construire une nouvelle concurrence.

Le transfert lucratif du portier néerlandais à Brighton, doublé au pourcentage touché sur la revente de Doku à Manchester City, a permis d’élargir les perspectives de recrutement. Anderlecht a dépensé un peu plus de 22 millions répartis sur six joueurs (Dolberg, Patris, Vazquez, Hazard, Flips et Rits).

Fredberg voulait ajouter du talent dans le noyau mais aussi de l’expérience, pour mieux encadrer les quelques jeunes qui restent dans le groupe. C’est ce qu’il a fait en engageant 301 caps, en ajoutant les prêts de Delaney et Augustinsson à la liste. Aujourd’hui, le onze de base a une moyenne d’âge de plus de 26 ans. Quasi 27 si Schmeichel prend la place de Dupé. Ce qui serait le plus vieux en Pro League.

On notera encore que la masse salariale du RSCA a baissé pendant ce mercato, avec une grille salariale plus claire.

Seul bémol : Riemer n’a pas beaucoup d’alternatives en défense centrale et devra bricoler en cas de souci pour Vertonghen ou Debast.

Standard : une dernière vague pour tout emporter

Le marché liégeois s’est opéré en trois temps. Une première vague avec les arrivées de Kawabe, d'O’Neill, de Mundle et de Vanheusden pour entamer ou prendre en cours la préparation ; l’apport de Kanga à la mi-août puis une dernière journée à quatre arrivées (Djenepo, Sowah, Alzate et Hayden) qui doit tout corriger, ou presque.

Quels étaient les besoins ?

C’est une demi-équipe qu’il fallait modifier, avec les départs de Dussenne, de Cimirot, d'Alzate, de Zinckernagel au terme de la saison, puis Donnum au début de celle-ci, sans parler de Dragus, Melegoni et Laursen, des joueurs de complément.

Zinho Vanheusden a été une des attractions du mercato liégeois.

Fergal Harkin, le directeur sportif, a pioché dans son carnet d’adresses anglais pour amener des jeunes éléments susceptibles de progresser et de constituer une plus-value plus tard. Mais le modèle de 777 Partners a ses limites et le mauvais début de saison l’a montré, ce qui est toujours gênant pour un club qui affichait son ambition de jouer le top 6.

Carl Hoefkens a pu avoir l’impression d’être lésé sur le projet, avant la dernière journée de mercato.

Les besoins ont-ils été comblés ?

Au moment de la trêve internationale, après six journées, non. Les apports d’O’Neill, Kawabe et Price sont trop limités, celui de Vanheusden est conforme aux attentes pour un joueur perturbé par les blessures par le passé alors que Kanga monte en puissance.

Steven Alzate a retrouvé le Standard, à la dernière minute, comme la saison dernière.

Sur papier, les arrivées de Djenepo, d'Alzate, de Hayden et d' Sowah peuvent être intéressantes. Alzate connaît le club, Djenepo et Sowah connaissent le championnat et Hayden a de l’expérience. Mais il conviendra de voir comment les nouveaux vont se fondre dans le travail collectif, avec les demandes de Carl Hoefkens, un nouvel entraîneur qui doit faire oublier le charismatique Ronny Deila.

Charleroi : des ajustements plutôt que l’exode

Si le Sporting a cédé Kayembe, principale vente estivale, il est parvenu à conserver des pions majeurs comme Zorgane et Nkuba. Il a aussi compensé à bon escient. Sept arrivées et six départs, des ajustements plutôt qu’un exode craint : Charleroi a fait du Charleroi et avec les moyens de Charleroi. On verra à l’usage si cela s’avère payant.

Quels étaient les besoins ?

Ils étaient de deux ordres. Premièrement, renforcer certains postes. Dont celui des latéraux. À gauche où la seule alternative restante se nommait Mbenza puisque Tchatchoua est blessé (et qu’il a été prêté à Hellas Vérone) et que Kayembe a rejoint Genk, renflouant par la même occasion les caisses carolos. À droite, les blessures de Van Cleemput et Nkuba ont déserté le couloir.

Ali Gholizadeh (ici avec Mazzù en décembre 2022) et son compatriote Hosseinzadeh ont définitivement quitté Charleroi cet été. ©VKA

Deuxièmement, amener de la variété dans les profils offensifs, ainsi qu’une solution supplémentaire dans l’entrejeu dès l’instant où Hosseinzadeh (malheureux en Belgique), Gholizadeh (qui voulait se rapprocher de l’Iran) et Maggiotti (en transit à Charleroi) sont partis.

Enfin, il fallait absolument alléger le secteur défensif qui totalisait neuf joueurs pour trois places.

Les besoins ont-ils été comblés ?

À moitié. Oui, dans les couloirs. À gauche avec l’arrivée de l’expérimenté Dragsnes (qu’on attendra de voir à l’œuvre avant de juger) et la douce émergence du jeune Monticelli. Même constat à droite avec Rogelj, qu’on peut déjà considérer comme un renfort.

Oui aussi dans l’entrejeu avec le recrutement, certes tardif, de Trebel, pourtant à deux doigts de signer à Eupen. Son expérience et son leadership pourraient s’avérer précieux. Guiagon pourrait, quant à lui, amener son brin de folie et de créativité; Bernier sa vivacité.

Non, en revanche, en défense. Le tri tant souhaité par Felice Mazzù reste inabouti puisque, si Wasinski a renouvelé son prêt (sans option) à Courtrai, Bessilé et Ozornwafor, considérés comme excédentaires, n’ont pas trouvé de porte de sortie.

Oday Dabbagh tente de contourner Mathias Delorge lors de Charleroi - Saint-Trond, le 3 septembre dernier.

Enfin, en attaque, si la quantité est présente, certaines réserves persistent sur la qualité. À l’heure actuelle, Dabbagh sort légèrement du lot mais aucun “9” de référence (comme ont pu l’être Osimhen, Nicholson et Bayo ces dernières années) ne se dégage. Ce qui pourrait coûter cher au décompte final malgré la circonstance atténuante que Badji et Stulic ont été blessés en préparation.

Interrogé sur son bilan du mercato, Felice Mazzù a accordé une note de 8/10. “Maintenant, il faut que la mayonnaise prenne." On ne serait pas aussi généreux. Mais on attend de voir.

Union : un mercato animé qui a été anticipé

C’est un été mouvementé qu’a connu l’Union. Après s’être séparé de son entraîneur Karel Geraerts, la direction bruxelloise a vu partir neuf titulaires en puissance lors du mercato le plus agité de son histoire récente.

Quels étaient les besoins ?

Personne n’imaginait que les Bruxellois allaient se séparer d’un nombre aussi élevé de titulaires indiscutables. Teuma a été le premier à quitter le Parc Duden avant d’être suivi par plusieurs autres gros noms. Il a donc fallu renforcer l’équipe à quasiment tous les postes hormis celui du gardien de but, Moris étant resté au bercail. Défensivement, l’Union a dû chercher une doublure à Machida sur le côté gauche tout en trouvant un titulaire à droite. Dans le triangle du milieu, deux postes étaient à pourvoir avec les départs de Teuma et de Lynen alors que le couloir droit était laissé vacant par Nieuwkoop. Devant, l’attaque était à remodeler totalement après les départs de Boniface mais aussi de Vertessen et Adingra.

Mohamed Amoura est l'une des recrues de l'Union.

Les besoins ont-ils été comblés ?

La cellule recrutement de l’Union a réalisé un énorme boulot en faisant signer de nouveaux joueurs en deux temps, avec une réelle anticipation. Avant le début du championnat, Mac Allister et Leysen étaient venus renforcer le secteur défensif pendant que Vanhoutte et Rasmussen ajoutaient de la concurrence dans le milieu du jeu. Kabangu, lui, était le premier transfert offensif de ce mercato estival de l’Union suivi de près par Teklab.

Dans un second temps, la direction a pris plus de temps pour faire signer les attaquants Amoura et Rodriguez. Seuls les départs d’El Azzouzi et de Nieuwkoop n’étaient pas attendus. Pour le premier, l’Union a finalement décidé de ne pas acheter un nouveau numéro 6, faisant confiance à Sadiki qui a saisi sa chance quand il l’a reçue. Pour le second, Castro-Montes est arrivé peu avant la fermeture du marché des transferts. Pour boucler un mercato plus qu’animé avec un total 23 mouvements (douze départs et onze arrivées).

RWDM : un mercato tardif mais qui permet d’être optimiste

Avec la fin des nombreux prêts de la saison dernière, les fins de contrat et un passage de la D1B à la D1A, le noyau du RWDM a été un vaste chantier qui a occupé la direction durant tout le mercato. Si les arrivées ont mis du temps à venir, la folle fin de mercato des Molenbeekois leur permet de désormais disposer d’un effectif de qualité, offrant une certaine profondeur de banc à Claudio Caçapa.

Quels étaient les besoins ?

Lorsque le RWDM a repris l’entraînement à la fin du mois de juin avec une poignée de joueurs à peine, le chantier était colossal. Promu au sein de l’élite, le RWDM avait perdu une grande partie des joueurs qui lui avaient permis de décrocher le titre en D1B, que ce soit à la suite de fins de prêt ou de contrat. L’équipe avait donc besoin de quantité mais aussi de qualité. En défense, suite à la perte d’O’Brien et en attaque avec la fin du prêt de Challouk et la grave blessure d’Hazard.

En jetant un coup d’œil au banc lors du premier match contre Genk, on a aussi vite compris que le staff avait tout simplement besoin de joueurs, tant l’effectif était trop court pour tenir sur la longueur en D1A. De l’expérience était également souhaitée.

Jeff-Reine Adélaïde est un joueur du RWDM. ©rwdm

Les besoins ont-ils été comblés ?

Oui. Si la direction a mis du temps à combler les attentes du staff, le mercato est finalement une réussite. La défense a été renforcée avec les arrivées de Segovia et Sissako alors que le secteur offensif a vu Gueye et Mboup débarquer, offrant de solides atouts aux Molenbeekois. De plus, la direction a réalisé quelques jolis coups avec les arrivées du maestro Mercier ou encore des Lyonnais Koné, qui a joué la Ligue des Champions, et Adélaïde, dont le CV a de quoi faire saliver. Seul bémol, la perte de El Ouahdi, parti à Genk.