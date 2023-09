Cornemuses, a cappella de 50.000 personnes: l’incroyable "Flower of Scotland" chanté lors d’Écosse-Angleterre (vidéo)

Hier, lors d’un match amical entre l’Écosse et l’Angleterre, le "Flower of Scotland" a été accompagné de cornemuses avant qu’elles se taisent et que les 50.000 personnes de l’Hampden Park reprennent en chœur l’hymne écossais.

Frissons garantis.

Une victoire anglaise

L’Angleterre a battu son voisin écossais sur le score d’un but à trois.

Avec des réalisations de Phil Foden, Jude Bellingham et Harry Kane pour les Anglais et un but contre-son-camp d’Harry Maguire pour les Écossais.

Les paroles du “Flower of Scotland”

O Flower of Scotland,

When will we see

Your likes again,

That fought and died for,

Your wee bit Hill and Glen,

And stood against them,

Proud Edward’s Army,

And sent them homeward,

Tae think again.

The Hills are bare now,

And Autumn leaves

lie thick and still,

O’er land that is lost now,

Which those so dearly held,

That stood against them,

Proud Edward’s Army,

And sent them homeward,

Tae think again.

Those days are past now,

And in the past

they must remain,

But we can still rise now,

And be a nation again,

That stood against them,

Proud Edward’s Army,

And sent them homeward,

Tae think again.

0 Flower of Scotland,

When will we see

your likes again,

That fought and died for,

Your wee bit Hill and Glen,

And stood against them,

Proud Edward’s Army,

And sent them homeward,

Tae think again.