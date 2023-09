"Une soirée parfaite" pour la 150e de Jan Vertonghen avec les Diables Rouges

"L'objectif, c'était de gagner le match, c'était l'objectif", a d'abord expliqué Vertonghen. "Après, j'ai marqué un but, 5-0, la clean sheet, le 150e match... C'était une soirée parfaite", s'est-il réjoui en revenant sur les moments forts de la rencontre.

Celui qui a porté le brassard de capitaine à la sortie de Romelu Lukaku n'a pas versé de larmes, mais il a apprécié le moment. "C'était une soirée spéciale. Je ne suis pas très ému mais cela me fait plaisir. J'ai toujours dit que j'aimais jouer pour les Diables Rouges. Je suis un Belge très fier de jouer pour son pays, et je suis fier de continuer avec eux." Et le public lui a rendu hommage, en lui offrant une standing ovation lors de sa sortie du terrain, à la 84e minute.

Jan Vertonghen a débloqué le match dès la 4e minute, en reprenant victorieusement de la tête un corner de Carrasco. "C'était bien de marquer si tôt. Contre un bloc bas, il est parfois difficile de faire la différence en un contre un. Mais nous avons des joueurs vraiment spéciaux tels que Romelu Lukaku et Jérémy Doku notamment. Tous ont bien joué."

Le recordman de sélections était entouré de sa famille, venue célébrer avec lui l'accomplissement. "Mes enfants ont école demain", s'est-il écrié en rigolant. "Je n'étais pas sûr de les laisser venir, mais c'était une soirée spéciale. Une fois par semaine, on peut se le permettre", a-t-il plaisanté.