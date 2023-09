Doku pas totalement satisfait après Belgique-Estonie: "Je ne marque toujours pas..."

Onana : “L’objectif est atteint ce soir. On a été un peu critiqué après le dernier match et on a montré aujourd’hui les réelles qualités de l’équipe. Mon duo avec Mangala s’articule très bien comme vous avez pu le voir. Le coach m’a demandé de rester bas et lui devait jouer plus haut, en tant que numéro huit. Je suis très à l’aise avec lui, on s’est bien trouvé. C’est un soulagement d’avoir Lukaku devant soi. C’est un finisseur hors norme et il travaille beaucoup pour l’équipe. Je suis aussi très satisfait de la prestation de Doku. Il a essayé de créer du danger sur chaque phase, même s’il a manqué de réussite à la finition. Je commence à m’y habituer à ce brassard, ça prouve une certaine confiance de la part du staff.”

Vertonghen : “C’était vraiment une soirée spéciale pour moi, même si tous les matchs pour les Diables sont particuliers. On a gagné et j’ai marqué un but, la soirée est parfaite. Les Diables ont une place importante dans ma carrière, c’est vraiment spécial d’arriver à 150 sélections. On a une jeune équipe, il y a beaucoup de respect et je m’entends bien avec tout le monde. On a donné quelques occasions en première période, mais c’était beaucoup mieux en seconde mi-temps. C’est un bon score pour les fans aussi.”

Tedesco : “Je suis très satisfait, on a bien joué et on a gagné. On était très concerné du début à la fin. Romelu a mis deux buts, Trossard a aussi mis un beau goal. Je peux parler de tous les joueurs, mais je préfère retenir la performance collective ici. Doku est un jeune joueur avec qui il faut être patient. Il a pris les bonnes décisions aujourd’hui et on essayera de régler les derniers détails pour les prochains matchs. J’ai décidé de faire plusieurs changements après le 3-0, c’était le bon moment pour les faire. ”