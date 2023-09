Comment fêter parfaitement sa 150e cap ? Demandez à Jan Vertonghen, buteur après 3 minutes pour les Diables rouges face à l’Estonie (vidéo)

Grâce à un corner gratté par Mangala, Carrasco tente de trouver Onana au point de penalty. Le colosse d’Everton est lobé, de même que Hein… le portier estonien. Et avec toute son expérience, Jan Vertonghen place tranquillement sa tête dans la cage adverse et peut ainsi faire la fête.

Jan Vertonghen a été dignement fêté.

Pour l’anecdote, le dernier but de Vertonghen avec les Belges datait de 2018… et un certain match face au Japon.