Après un début de campagne historique, Anthony Moris retrouve son pire cauchemar Cristiano Ronaldo

Le Portugal face… au Luxembourg. Une affiche presque devenue un classique de ces dernières saisons tant les affrontements sont devenus réguliers. Le hasard des récents tirages au sort a mis l’équipe du Grand-Duché sur le chemin de la Seleção lors des éliminatoires pour l’Euro 2020, pour la Coupe du monde 2022 et désormais pour l’Euro 2024… Soit six affrontements en quatre ans, le sixième étant prévu ce lundi soir à l’Estádio do Algarve.