Un premier arrêt après six minutes de jeu, mais il a repoussé le ballon dans les pieds d’un Azéri, qui n’avait plus qu’à conclure. Sa seconde parade – sur une reprise de la tête – était belle mais moins compliquée. Et il a dû faire un troisième bon arrêt sur un tir de loin.

Castagne 5,5

Il ne trouvait pas facilement Bakayoko et s’est fait avoir par Sheydayev sur une des rares occasions de l’équipe locale. Discipliné comme toujours, mais de temps en temps l’une ou l’autre petite erreur. Bonne frappe et bonne déviation défensive de la tête en fin de match.

Faes 4,5

Sa nonchalance en tout début de partie a failli coûter cher. Pas toujours précis dans ses relances.

Vertonghen 6,5

Quelques bons changements d’aile vers Bakayoko et Castagne. Il a aussi été dangereux via une reprise de la tête. Au bon endroit sur l’un ou l’autre centre dangereux des Azéris.

Theate 6,5

Il a fait l’arrêt du match en se jetant devant un ballon qui aurait à coup sûr été au fond des filets. Très agressif dans les duels. Et malgré ses 23 ans, il est déjà un des leaders.

Onana 7

Le patron dans l’entrejeu. Non seulement très impressionnant physiquement, mais aussi toujours à la recherche d’une solution verticale à ras du sol.

Tielemans 5

Il n’a pas su montrer qu’il est incontournable dans l’entrejeu. A eu quelques possibilités de lancer Lukaku en contre-attaque, mais ses passes manquaient de précision.

Trossard 5

Une première tentative sur l’extérieur du poteau. Pour le reste, il a confirmé qu’il n’est pas dans la forme de sa vie.

Bakayoko 5

Son tir croqué et non-cadré était l’assist parfait pour le 0-1. Le moins bon de ses matchs en équipe nationale.

Carrasco 6

Son 10e but en équipe nationale était son plus chanceux. Il n’a pas réussi toutes ses actions – loin de là – mais il était très entreprenant.

Lukaku 6,5

Il était le point d’appui de toutes les attaques en début de match. Il lui a manqué un petit quelque chose pour pouvoir armer son tir. Sa pression sur un Azéri était à la base du 0-1. Clairement moins affûté en début de seconde période.

Mangala 6

Monté au jeu avec beaucoup d’assurance.

Doku 6,5

Ses quelques actions individuelles ont fait mal.

Batshuayi 5

Il n’a pas vraiment su peser sur la défense locale.

Tedesco 6

Même dans un mauvais match comme celui-ci dans des conditions difficiles, son plan de jeu est clair : il veut que ses joueurs cherchent la profondeur