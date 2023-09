Kevin Debaty est confiant pour la suite de la saison du RFC Liège : “On ne dirait pas que l’on vient de Nationale 1”

Cette semaine, en Coupe de Belgique, les Sang et Marine doivent en profiter pour engranger un maximum de confiance et tenter de lancer définitivement la machine, face à la RAAL, une équipe du niveau inférieur. “Le match est à prendre au sérieux dans cette compétition qui réserve parfois des surprises. Nous voulons repartir sur de bonnes bases et affronter une D1A. Nous savons que nous ne jouerons pas la finale mais l’objectif est d’aller le plus loin possible. À nous de réaliser une bonne prestation qui servirait de base pour la suite”, poursuit Debaty.

Des matchs de Coupe de Belgique, Debaty en compte quelques-uns au cours de sa carrière. Il fait également partie de ces quelques joueurs du noyau liégeois qui connaissent la D1B. Pour lui, le niveau de la division n’a d’ailleurs pas trop changé par rapport à celui qu’il a connu avec l’Antwerp. “Il n’est qu’un peu différent, mais il n’a pas chuté, contrairement à ce que l’on entend parfois. Dans les équipes de U23, la confiance s’installe et les jeunes progressent. Au fil des saisons, le niveau deviendra encore meilleur. Avant, par contre, il n’y avait que des éléments expérimentés ou presque et plus de roublardise.”

À titre personnel, le dernier rempart sait aussi qu’il doit encore travailler pour atteindre son meilleur niveau. “Sur le plan personnel, physique et psychologique, je me sens bien. Je n’ai pas énormément de travail en ce début de saison, mais je sais que je peux m’améliorer sur certains points. Je suis satisfait, mais je peux encore faire mieux.”

Pour aller à la RAAL, le groupe est au complet mais Gaëtan Englebert devrait opérer quelques changements dans son onze de base.

Le noyau : Debaty, Lejoly, Mpenza, Bustin, Van Den Ackerveken, Nyssen, D’Ostilio, Lucker, Lambot, Lioka Lima, Loemba, Massart, Wilmots, Merlen, Arslan, Bruggeman, Mouchamps, Mouhli, Cascio, Cavelier, Mputu, Atteri, Bertaccini, Panepinto.