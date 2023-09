Ce qu’il faut retenir d’Azerbaïdjan – Belgique : une deuxième mi-temps d’une pauvreté terrible, une animation défensive trop moyenne

Avec sa victoire, la Belgique prend la tête du groupe F, à la différence de buts, par rapport à l’Autriche (10 points). C’est à peu près la seule bonne nouvelle de l’après-midi, au bout d’un match trop moyen des Diables. Une victoire contre l’Estonie, ce mardi (20h45), combinée à un succès de l’Autriche en Suède dans le même temps garantirait presque la qualification pour l’Euro, à trois matchs de la fin de la phase qualificative.

Pas mieux qu’en 2008, une deuxième mi-temps très pauvre

La Belgique, quand elle joue en Azerbaïdjan, se balade rarement. En 2008, elle n’avait gagné que 0-1 et en 2011 elle avait partagé l’enjeu (1-1). Quinze ans plus tard, les Diables n’ont pas franchement fait la différence. La première période avait été très moyenne, la deuxième a été d’une pauvreté terrible, si on excepte les dix dernières minutes où il y eut un peu plus d’entrain. À qui ou à quoi la faute ? L’Azerbaïdjan a proposé une opposition intéressante, qu’il ne faudrait pas balayer d’un revers de la main, et si l’implication belge n’a pas été prise en défaut en première période, ce fut très laborieux en deuxième, voire suffisant par moments, au point qu’Onana et ses équipiers se sont fait peur jusqu’à la fin.

Carrasco, et de dix

Yannick Carrasco a débuté son sixième match de suite en sélection, ce qui ne lui était plus arrivé depuis 2018, quand il avait enchaîné quatre matchs amicaux puis les deux premières rencontres de poule de la Coupe du monde 2018. Plus de cinq ans séparent les deux enchaînements, et cela donne une idée du manque de constance du joueur d’Al-Shabab en sélection, même s’il a pu être freiné par les blessures. Élément essentiel de Domenico Tedesco, Carrasco a débloqué la situation, en déviant subtilement une frappe de Bakayoko (38e). Il a marqué son dixième but, ce qui n’est pas tout à fait le total attendu d’un joueur offensif, au talent confirmé.

Une animation défensive pas toujours au point, surtout à droite

En une heure, l’Azerbaïdjan s’est procuré trois situations dangereuses, et il a fallu des interventions de Theate, de Casteels et de Vertonghen pour éviter la punition. Le point commun de ces trois situations azéries est qu’elles ont été initiées, ou conclues, sur le côté droit belge. Ce n’est pas tant la qualité du flanc droit belge que l’animation défensive collective qui a posé problème. Les Diables ont trop souvent été embarqués dans des situations où l’un a perdu un ballon (Faes) ou un autre a défendu de manière trop passive (Castagne) parce qu’ils avaient été mis en difficulté au préalable.

La fiche technique

But : Carrasco (0-1, 38e)

Cartes jaunes : Sheydaev, Doku, Batshuayi

AZERBAïDJAN : Magomedaliyev ; Bayramov (62e Emreli), Mustafazade, Mammadov, Krivotsyuk, Jafarguliyev (85e Nabiyev) ; Makhmudov, Diniyev (84e Ozobic), Isaev (62e Safarov) ; Dadasov (62e Gurbanli), Sheydaev

BELGIQUE : Casteels ; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate ; Onana, Tielemans (66e Mangala) ; Bakayoko (66e Doku), Trossard (79e Lukebakio), Carrasco (85e Openda) ; Lukaku (66e Batshuayi)