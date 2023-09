Le Liégeois Sacha Tavolieri, influenceur footballistique sur Twitter: "J’essaye d’être le premier à annoncer un transfert"

"Des journées de fou"

Avec la fin du mercato estival, ces derniers jours n’ont pas été de tout repos pour Sacha Tavolieri. "Ce sont des journées de fou où la réactivité est très importante. Il faut sans cesse savoir ce qu’il se passe, dit-il. Je m’astreins d’ailleurs à une heure de sport tous les jours, sinon je ne tiens pas. C’est très prenant car cela peut aller dans tous les sens, explique l’intéressé qui s’est fait un petit nom sur Twitter. Début avril, je comptabilisais 35k followers. Le 6 septembre, à minuit, j’en avais 88.000. Le regard des gens a changé et ils commencent à me prendre au sérieux. Il y a un côté fiabilité que je n’avais pas auparavant."

"Même une maman d’un joueur m’a donné une info"

Pour parvenir à ses fins, le Liégeois, qui collabore régulièrement pour RMC Sport, discute avec pas mal de monde. "C’est la clé du succès, dit-il. Le réseau est primordial. Au départ en 2012, je suivais le Standard. Au fil des années, mon réseau s’est élargi avec beaucoup de sources dans plusieurs clubs. Les infos? Elles viennent surtout de l’entourage des joueurs, les agents font beaucoup mais pas que. Même la maman d’un joueur m’a donné une info pour que je publie. Le côté humain joue beaucoup. Quand je discute avec un joueur, j’essaye que celui-ci ne parle pas à un journaliste mais à un pote. Je veux être le premier à annoncer un transfert. Lorsque ça arrive, c’est grisant. Il ne faut pas être hypocrite : quand on twitte une information, on veut qu’elle soit lue le plus possible."

Tout n’est pourtant pas toujours rose. "Il arrive parfois que les clubs soient fâchés que je lance une info mais c’est le jeu. Pour l’instant, certaines personnes ne sont pas encore prêtes à utiliser Twitter comme moyen de communication. J’ai rarement eu des conflits avec les joueurs, ils comprennent ce que je fais."

Depuis peu, Sacha Tavolieri twitte en Anglais "car si je veux gagner des followers et un nouveau marché, je n’ai pas le choix."