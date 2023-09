Kevin De Bruyne dans la liste des nominés pour le Ballon d'Or, Thibaut Courtois dans celle pour le Trophée Yachine

Benzema a quitté cette année le Real Madrid pour Al-Ittihad, dans le championnat saoudien. Une compétition que Cristiano Ronaldo avait été le premier à rejoindre après le Mondial 2022. Le Portugais, quintuple vainqueur du Ballon d'or exilé à Al-Nassr, n'est quant à lui pas nominé.

Son rival historique, l'Argentin Messi, champion du monde et héros de la finale contre la France au Mondial 2022 au Qatar, est favori pour décrocher un huitième Ballon d'Or, malgré son départ à l'été du PSG vers l'Inter Miami et la MLS américaine, où il a néanmoins empilé les buts et les passes décisives depuis son arrivée en Floride.

Mais l'Argentin, absent de la liste des nominés il y a un an, est désormais concurrencé par la nouvelle génération que symbolisent les stars norvégienne Erling Haaland (23 ans) et française Kylian Mbappé (24 ans).

Le premier a remporté le trophée UEFA du meilleur joueur de la saison 2022-2023, inscrivant la bagatelle de 52 buts toutes compétitions confondues pour sa première saison avec Manchester City, dont 39 en Premier League - un record.

Le second a été l'autre protagoniste de la finale de la Coupe du monde 2022, réalisant le coup du chapeau pour répondre au doublé de Messi. Il a inscrit 36 buts en 42 matches pour le PSG la saison dernière et a démarré le nouvel exercice sur les chapeaux de roue avec déjà cinq buts en trois matches de Ligue 1.

Quinze des 30 joueurs nominés le sont pour la première fois. Parmi eux, le prodige anglais Jude Bellingham, recruté par le Real Madrid cet été, son comparse des "Three Lions" Bukayo Saka (Arsenal), le jeune Allemand du Bayern Munich Jamal Musiala ou encore le nouvel attaquant du PSG Randal Kolo Muani.

Thibaut Courtois figure lui sur la liste des nominés pour le Trophée Yachine, récompensant le meilleur gardien, un trophée qu'il avait remporté l'an dernier. Le gardien du Real, qui comme De bruyne est actuellement blessé, y est aux côtés, notamment, de Yassine Bounou, vainqueur de l'Europa League avec Séville et demi-finaliste du Mondial avec le Maroc, du Brésilien Ederson (Manchester City) ou du champion du monde argentin Emiliano Martinez.

Les prix seront remis lors d'une cérémonie le 30 octobre à Paris.

Liste des nominés pour le Ballon d'Or et le Trophée Yachine

Ballon d'Or

Julian Alvarez (Arg/Manchester City)

Nicolo Barella (Ita/Inter Milan)

Jude Bellingham (Ang/Dortmund/Real Madrid)

Karim Benzema (Fra/Real Madrid/Al-Ittihad)

Yassine Bounou (Mar/FC Séville/Al-Hilal)

** Kevin De Bruyne (Manchester City)

Ruben Dias (Por/Manchester City)

Antoine Griezmann (Fra/Atletico Madrid)

Ilkay Gündogan (All/Manchester City/FC Barcelone)

Josko Gvardiol (Cro/RB Leipzig/Manchester City)

Erling Haaland (Nor/Manchester City)

Harry Kane (Ang/Tottenham/Bayern Munich)

Kim Min-Jae (CdS/Naples/Bayern Munich)

Randal Kolo Muani (Fra/Francfrot/PSG)

Khvicha Kvaratskhelia (Géo/Naples)

Robert Lewandowski (Pol/FC Barcelone)

Emiliano Martinez (Arg/Aston Villa)

Lautaro Martinez (Arg/Inter Milan)

Kylian Mbappé (Fra/PSG)

Lionel Messi (Arg/PSG/Inter Miami)

Luka Modric (Cro/Real Madrid)

Jamal Musiala (All/Bayern Munich)

Martin Odegaard (Nor/Arsenal)

André Onana (Cam/Inter Milan/Manchester United)

Victor Osimhen (Nig/Naples)

Rodri (Esp/Manchester City)

Bukayo Saka (Ang/Arsenal)

Mohamed Salah (Egy/Liverpool)

Bernardo Silva (Por/Manchester City)

Vinicius Jr (Bré/Real Madrid)

Trophée Yachine

Yassine Bounou (Mar/FC Séville/Al-Hilal)

** Thibaut Courtois (Real Madrid)

Ederson (Bré/Manchester City)

Dominik Livakovic (Cro/Dinamo Zagreb/Fenerbahçe)

Mike Maignan (fra/AC Milan)

Emiliano Martinez (Arg/Aston Villa)

André Onana (Cam/Inter Milan/Manchester United)

Aaron Ramsdale (Ang/Arsenal)

Brice Samba (Fra/RC Lens)

Marc-André Ter Stegen (All/FC Barcelone).