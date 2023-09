Quand les Diables chambrent Yannick Carrasco et son nouveau contrat XXL (VIDEO)

Le tout nouveau joueur du championnat saoudien a par contre été chambré par deux équipiers à son arrivée à Tubize ce mardi. Alors que Carrasco recevait un gâteau d'anniversaire XXL (comme le contrat du joueur), Doku s'est empressé de commenter la tenue du nouvel arrivant. "C'est quelle marque ça?", a plaisanté le joueur de Manchester City, en fixant du regard les chaussures de YFC ainsi que ses sacs. Des sacs qui vont d'ailleurs tomber par terre, Doku en profitant alors pour en ajouter une couche: "Oh non, attention ! C'est plus rien pour lui". L'ex-Anderlechtois faisait évidemment référence au pactole que son comparse va toucher en Arabie.

Quant à Amadou Onana, présent également au moment de la scène, il s'est gentiment empressé de ramasser les affaires de Carrasco.