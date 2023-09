Voici où il est possible de regarder les rencontres de Yannick Carrasco et la Saudi League en Belgique

Il est déjà possible de regarder la “Saudi Pro League” en Belgique puisque DAZN a acquis début août les droits de la D1 saoudienne pour ses abonnés situés en Belgique, au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en Autriche et au Canada. Attention, elle ne sera pas diffusée en télévision “linéaire” pour autant, mais uniquement sur l’App de DAZN/Eleven, pour ceux qui ont souscrit à l’abonnement international “DAZN Total” directement auprès de DAZN/Eleven. DAZN dispose des droits pour trois matchs par journée de championnat et diffuse systématiquement celui d’Al-Nassr. Le choix étant effectué au niveau international, pas sûr que l’équipe de Carrasco soit toujours visible, donc.

Et en TV ? Ce n’est pas d’actualité, mais qui sait dans le futur ?