Nantes – OM : une famille emmène un enfant assister à son premier match et se fait agresser pour une vareuse, le père victime d’un infarctus (vidéo)

Lors de la rencontre de ce vendredi 01 septembre 2023 entre Nantes et Marseille, une famille s’est fait agresser par des supporters, car un enfant de 6 ans portait une vareuse de l’OM et a célébré un but de l’équipe visiteuse. Pris à partie, le père a été victime d’un infarctus mais est désormais hors de danger après être passé aux soins intensifs.