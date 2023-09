Best of foot local : une exclusion record, une victoire 0-19 et un entraîneur pète les plombs à Jamoigne – Toernich

1. Un pétage de plombs

En deuxième provinciale luxembourgeoise, la rencontre entre Jamoigne et Toernich a été arrêtée prématurément par l’arbitre de la rencontre, Valentin Poncelet, après s’être senti menacé par l’entraineur local Fabian Lambot, ulcéré d’avoir pris un carton rouge pour une décision qu’il conteste formellement. “C’était la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Je reconnais que j’ai pété un câble et je m’en excuse. Cet arbitre collectionne les casseroles. Il a été suspendu l’année dernière pour cinq rencontres et c’est lui qui a aussi donné des cartes rouges la semaine dernière à Vance-Habaysienne.”

Au vu de tous les problèmes en règle générale liés à l’arbitrage depuis le début de championnat, l’entraîneur de Jamoigne risque bien d’être un exemple pour tous… À voir ce que le CP va proposer comme sanction désormais. À noter que le score était de 1-1 au moment de l’arrêt de la partie.

2. Elsaute classe biberon

En D3B ACFF, le promu elsautois est revenu de son déplacement du côté à Mormont avec un bon point pris. Une satisfaction pour l’entraineur Boris Dome, qui a eu le courage tout de même d’aligner pas moins de neuf joueurs de moins de 21 ans. Une véritable fierté pour un club tourné vers la formation depuis de nombreuses saisons déjà.

3. Il tient 11 secondes

Oui, on parle bien de football. Lors de la rencontre entre le Pays Vert et Tamines, Samuel Campitelli a passé beaucoup plus de temps à s’échauffer, qu’à finalement jouer au football. Après 11 secondes de jeu, le Taminois a été coupable d’une faute à la “Thomas Muller” pour ceux qui voient la scène. Si le geste est dangereux, la faute était tout à fait involontaire selon le principal intéressé, qui a dû voir son équipe se faire battre 2-0 plus de 90 minutes… dans la tribune.

4. Philippeville B, sans pitié

En déplacement du côté d’Olloy, une sympathique équipe mais qui ne jouera malheureusement pas les hauteurs du classement, Philippeville B s’est fait plaisir. 0-7 à la mi-temps, 0-19 en fin de match, soit un but à peu près toutes les 5 minutes. De quoi offrir aussi à onze joueurs l’occasion d’améliorer leurs stats personnelles.

5. Rochefort, au bon moment

Mené à quatre reprises à domicile par La Calamine, Rochefort est parvenu on ne sait comment à s’en sortir pour carrément s’offrir les trois points. Grâce notamment à un triplé d’Adu-Bonsu et un but à la 88e d’Azevedo, les hommes de Rentmeister ont arraché trois précieux points, dans un scénario digne des meilleurs Spielberg. De quoi offrir une solide fête aux supporters présents en masse.

6. Vive les scouts

Si Namur – Tirlemont s’est terminé sur un score nul et vierge, le rythme de la rencontre a été assez agréable. Pourtant, la piste d’athlétisme aurait pu être un frein à la vitesse du match, mais les Namurois, qui ont vu leur supporter venir en train jusqu’au match, ont trouvé une astuce : les scouts ! Massés tout autour du terrain, les scouts appelés au renfort ont finalement permis de récupérer de nombreux ballons, pour le plus grand bonheur des 22 acteurs !