Pour rappel, le match a duré 147 minutes, temps additionnel y compris. La chaleur en Turquie (30 degrés) et le long voyage (4h30 de vol) sont d’autres éléments qui pourraient jouer un rôle ce dimanche soir. Kayembe et Oyen ont été remplacés avec des crampes. Bonsu Baah est monté à la mi-temps mais a quand même joué 90 minutes. Bryan Heynen est retapé de sa blessure à la cheville et pourrait débuter. Maarten Vandevoordt a eu des maux de tête après sa collision avec un joueur d’Adanaspor, mais devrait pouvoir jouer. Hendrik Van Crombrugge ne devra sans doute pas jouer contre ses anciennes couleurs.

Côté anderlechtois, on peut s’attendre à un, voire deux changements dans le onze de base. Dreyer, qui sort de suspension, devrait figurer au coup d’envoi, au détriment de Benito Raman, qui ne sait pas jouer 90 minutes selon son entraîneur. Et la montée au jeu de Delaney contre Charleroi était tellement bonne, qu’il pourrait être titulaire, lui aussi. Diawara ou Rits sera la victime. Patris a une petite fracture à la main et ne sera pas dans la sélection. Avec une cinquième victoire de suite, Riemer égalerait la série de René Weiler en 2016-2017.