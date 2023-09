Un tir après une minute et une défaite : les débuts contrastés de Lukaku avec l’AS Roma contre l’AC Milan

Il ne lui a fallu qu’une minute et huit secondes pour tenter sa chance au but pour la première fois. Sa frappe du droit est passée juste au-dessus du but. Ses équipiers l’ont régulièrement alerté et n’ont pas hésité à l’utiliser dos au but pour garder le ballon ou le dévier pour un équipier. Il a également pris un premier carton jaune.

Les signaux sont positifs. Lukaku n’a pas joué le moindre match de préparation avec Chelsea mais s’est visiblement préparé de manière optimale. La Roma avait d’ailleurs été positivement surprise de la qualité de ses tests physiques.

La soirée avait commencé par la présentation officielle de Big Rom à ses nouveaux supporters. La Roma a fait les choses en grand avec une musique épique et une arrivée en grande pompe du nouveau numéro 90 que le speaker a qualifié de “géant” et de “champion”.

Une première qui a fait du bruit et qui laisse présager de belles soirées de Serie A avec le buteur belge.