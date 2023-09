Un cadre des Diables rouges en route vers l’Arabie saoudite

Alors que le mercato touche à sa fin dans les plus grands championnats ce vendredi, Yannick Carrasco devrait quitter l’Atletico Madrid, où il n’a plus qu’un an de contrat. Si le Barça possédait une clause pour le faire venir en Catalogne, celle-ci n’a jamais été activée. D’accord avec le club saoudien d’Al Shabab depuis plusieurs jours, le Diable rouge aurait vu les deux clubs faire pareil sur base d'un transfert à hauteur de 15M € selon le journaliste Fabrizio Romano. Le joueur devrait se rendre au pays dans la journée pour y passer sa visite médicale avant de signer un contrat de trois ans.