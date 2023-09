Suivez en direct le dernier jour du mercato dans les 5 grands championnats européens : des Diables sur le départ ?

Le 1er septembre est une date importante dans le monde du football car à 23h59, le mercato se ferme dans les cinq grands championnats européens (Angleterre, Espagne, Allemagne, Italie et France). Et comme chaque année, cette dernière journée rime aussi avec dernière grande occasion de se renforcer. Entre les “achats paniques”, les rumeurs d’arrivées et de départs, les spéculations risquent d’être nombreuses, un peu partout sur le Globe.