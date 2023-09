En Belgique, deux clubs ont songé à lui : le Club Bruges et plus récemment l’Antwerp. Mais malgré le fait que Praet n’a plus qu’un an de contrat, Leicester n’a pas voulu baisser le prix de transfert en dessous des 10 millions. Le Club Bruges s’était informé et a dit non. Ces derniers jours, l’Antwerp a fait une tentative, mais pas moyen de faire baisser le prix.

En Italie, quelques clubs étaient également intéressés. Mais Leicester compte sur Praet pour remonter en Premier League. Très bon avec Leicester en ce début de saison (12 sur 12), il n’est pas dans la sélection pour le match de ce week-end contre Hull à cause d’une blessure.