Domenico Tedesco, le sélectionneur des Diables rouges, sur le dossier Thibaut Courtois : “Priorité à sa rééducation”

Lors du dernier rassemblement en juin, Courtois avait quitté le groupe des Diables Rouges avant le déplacement en Estonie, frustré de ne pas avoir reçu le brassard de capitaine contre l’Autriche. Tedesco avait ensuite exprimé publiquement les raisons du départ du Courtois, ce qui n’avait pas plu au gardien du Real Madrid, qui avait répondu via ses réseaux sociaux.

Suite à la blessure au genou de Courtois, les discussions entre les deux camps sont désormais au point mort. “Nous avons eu des contacts avec lui, surtout Francky (Vercauteren, ndlr.) qui le connaît depuis longtemps”, a expliqué Tedesco. “J’ai aussi proposé une réunion avec Thibaut mais la veille de sa blessure. La priorité va à sa rééducation. Une blessure, c’est toujours une mauvaise nouvelle. J’espère le voir au plus vite de retour sur le terrain.”

L’Italo-Allemand ne veut pas non plus fixer une date limite pour la reprise des discussions avec Courtois. “La vie est trop courte pour cela. Comme je l’ai dit, le plus important est qu’il prenne soin de lui et de le laisser s’occuper de sa rééducation.”