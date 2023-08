Mercato : pour tous ces Diables rouges, il reste deux jours pour trouver leur bonheur

Arthur Theate n’ira pas à Leipzig

Arthur Theate (23 ans, 2026) a failli jouer aux côtés de Loïs Openda au RB Leipzig. Les Allemands ont proposé un prêt d’un an avec une option d’achat de 30 millions € mais le dossier s’est soudainement arrêté. Les chances sont grandes qu’il reste à Rennes une saison de plus.

Wout Faes bloqué par Leicester

S’il y a de l’intérêt pour Wout Faes (25 ans), Leicester ne le lâchera pas si facilement. Les Foxes ont payé 17 millions il y a une saison et l’ont fait signer jusqu’en 2027. Il est évalué à 20 millions et peu nombreux sont les clubs capables de déposer autant pour un défenseur qui a été bon mais pas brillant pour sa première saison en Premier League.

Orel Mangala (à gauche) avec Youri Tielemans lors d’un rassemblement des Diables rouges à Tubize, en juin dernier. ©Photo News

Orel Mangala ne bougera (normalement) pas

À moins d’une surprise monumentale, il ne devrait pas quitter Nottingham Forest cet été. Orel Mangala (25 ans, 2026) a lui-même confié qu’il n’avait pas eu de contacts avec d’autres clubs.

Aster Vranckx vers la Fiorentina ?

Il est dans les starting-blocks. Aster Vranckx (20 ans, 2025) aurait mieux fait de laisser ses valises en Italie. La piste le plus concrète pour le joueur de Wolfsburg (prêté au Milan AC la saison passée) est la Fiorentina. Les négociations avancent au ralenti car Sofyan Amrabat n’a pas encore quitté le club florentin. Il y aurait également des divergences d’intérêt au niveau des indemnités et de la commission des agents.

Yannick Carrasco vers l’Arabie saoudite

Après la Chine, Yannick Carrasco devrait découvrir un nouveau championnat exotique. Pas de grand dernier “transfert sportif” pour le Bruxellois de près de 30 ans. Il souhaitait quitter l’Atlético où il avait encore un an de contrat et est très proche de signer un juteux contrat à Al Shabab en Arabie saoudite. Le mercato saoudien ferme ses portes mi-septembre.

Olivier Deman pourrait rester en Belgique

L’invité surprise de la dernière sélection de Domenico Tedesco devrait rester en Belgique. L’Antwerp est la piste numéro 1 pour Olivier Deman (23 ans). Le Cercle est toutefois gourmand, ce qui pourrait le forcer à rester une saison de plus à Bruges.

Dennis Praet vers un retour en Italie? ©AFP

Dennis Praet espère encore l’Italie

On se dirige probablement vers un quitte ou double pour Dennis Praet (29 ans). Soit il honore sa dernière année de contrat à Leicester en Championship en tenant de ramener le club en Premier League. Soit il file au Torino où il a été prêté en 2021-22. Juric, le coach du club de Turin, adore Praet et le joueur aimerait retourner dans la Botte. Seul l’argent pourrait débloquer la situation.

Mike Trésor tout proche de Burnley

Le Genkois Mike Trésor (24 ans, contrat jusqu’en 2025) est en passe de signer à Burnley. Le club de Vincent Kompany a un accord avec le joueur et négocie avec Genk. Il n’a pas fait le déplacement en Turquie pour le barrage de Conference League de ce jeudi.

Johan Bakayoko sera l’attraction de fin de mercato

Toute l’Europe s’arrache Johan Bakayoko. Le PSV s’en frotte les mains et se montre gourmand. Il faudra au moins 30 millions pour racheter les trois années de contrat restantes de l’ailier de 20 ans. Sont cités : le PSG, Burnley, Naples et Brentford. D’autres formations, surtout en Premier League, prendront la balle au bond s’ils vendent un cadre dans ce secteur de jeu.

Michy Batshuayi de retour à l’ouest ?

Il est cité en Italie et en Angleterre. Un retour dans un grand championnat est-il possible pour Michy Batshuayi malgré l’échec de son passage en Angleterre ? Ses statistiques de fin de saison (5 buts et un assist) sur le dernier mois parlent en sa faveur. Fenerbahçe ne laissera pas partir gratuitement son attaquant. Qui lâchera une grosse somme et un gros salaire pour un joueur de bientôt 30 ans ?

Thorgan Hazard et Thomas Meunier ne seront vraisemblablement plus équipiers la saison prochaine à Dortmund. ©Getty Images via AFP

Thorgan Hazard peut-il trouver une porte de sortie ?

Thorgan Hazard (30 ans) a été placé sur la liste des indésirables à Dortmund. Il aimerait également quitter le club pour jouer et espérer aller à l’Euro 2024. L’intérêt pour lui n’est pas énorme et aucun projet qui lui a été proposé ne convenait à toutes les parties. Il risque de devoir prester sa dernière année de contrat au Borussia.

Thomas Meunier devrait rester à Dortmund

La blessure musculaire de Thomas Meunier (31 ans) est tombée au pire moment. Le Borussia Dortmund avait demandé au Belge de trouver un nouveau défi afin de ne pas devoir payer sa dernière année de contrat. Plusieurs clubs étaient intéressés et le Belge aurait espéré se trouver un nouveau défi. Sa blessure va plus que probablement l’empêcher de s’en aller.

Zeno Debast reste la priorité du PSV

Et si Zeno Debast s’en allait finalement ? Anderlecht aimerait conserver son défenseur central de 19 ans une saison de plus afin de ne pas devoir transférer deux défenseurs centraux après le départ de Hannes Delcroix à Burnley. Le PSV n’a pas abandonné l’idée de recruter le Brabançon. Il faudra payer cher pour racheter ses deux dernières années de contrat.

Adnan Januzaj doit quitter Séville

Adnan Januzaj n’a plus d’avenir en Espagne. À 28 ans, il n’a toujours pas trouvé un club dans lequel il peut vraiment s’épanouir. Il a encore trois ans de contrat mais cherche une porte de sortie. Il a été cité à l’Antwerp et dans des clubs français. Il pourrait également retourner en Turquie où il a été prêté en fin de saison passée. Le mercato turc se termine plus tard.

Divock Origi avec le Milan AC face à Hellas Verone, le 16 octobre. ©Photo News

Divock Origi avec Kompany ?

Selon le Corriere della Sera, Divock Origi (28 ans) est dans le viseur du Burnley de Vincent Kompany. L’attaquant du Milan AC est plus que jamais sur le départ. D’autres clubs pourraient tenter de le faire signer avant vendredi : l’Udinese, entre autres.

Amadou Onana avance dans l’ombre

Rien ne filtre au sujet d’Amadou Onana (22 ans, 2027). Tous les grands clubs anglais aimeraient avoir un joueur comme lui dans leur équipe. Everton et Sean Dyche sont fous de lui et ne le laisseront pas filer. Seul un transfert record pourrait l’arracher aux Toffees.

Albert Sambi Lokonga restera-t-il à Arsenal ?

Vincent Kompany a finalement préféré ne pas aller jusqu’au bout dans les négociations pour faire venir Albert Sambi Lokonga (23 ans) à Burnley. Le Verviétois a encore trois ans de contrat à Arsenal et a encore du mal à accepter l’idée de reculer pour mieux sauter. Il a été approché par des clubs de moindre ampleur mais espère encore recevoir une offre qui lui convient d’ici à vendredi soir.