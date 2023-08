La tuile Alderweireld pour l’Antwerp : combien de semaines ou de mois d’absence pour le héros du Bosuil ?

Seule ombre au tableau : la blessure de Toby Alderweireld. Mal tombé après un contact, le héros de la saison dernière s’est déboîté l’épaule. Il a dû rester au sol pendant de longues minutes avant de sortir du terrain.

Pas besoin de préciser que le défenseur est un élément central à l’Antwerp. Capitaine emblématique, il est un leader par ses performances mais aussi grâce à son expérience. Malgré l’euphorie, on s’inquiète donc dans les travées du matricule 1. Toute la ville prie pour que son indisponibilité ne soit pas trop longue.

Plusieurs scénarios sont envisagés. Dans le meilleur des cas, il reviendrait d’ici deux à trois semaines. Par contre, s’il s’agit d’une fracture ou une luxation plus grave, certains joueurs reviennent après plusieurs mois. C’était notamment le cas de Bjorn Engels, le coéquipier de l’ex-Diable à l’Antwerp. Lors de son passage à Bruges, il s’était déchiré plusieurs tendons à l’épaule en 2016. Il avait été mis sur la touche pendant de nombreux mois.

Une chose semble acquise dans les deux cas : l’Anversois pur souche ne devrait pas disputer la première journée de C1 le mardi 19 ou mercredi 20 septembre.

Vers un nouveau transfert ?

Le scénario catastrophe fait évidemment peur à tout le monde. D’autant plus que le mercato a fortement desservi le secteur avec les départs de Pacho et Avila. “Nous ne nous attendions pas à perdre les deux joueurs, c’était soudain”, admet Marc Overmars au micro de Sporza après la rencontre.

Le directeur sportif du Great Old, est resté calme face à cette situation inconfortable. “Jeudi, nous allons commencer par nous reposer”, a-t-il clamé. “Cette qualification ne change pas grand-chose. Quoi qu’il arrive, cette année sera très difficile. Nous verrons s’il y aura des opportunités. Mais nous devons attendre de voir ce que nous allons faire. Si un joueur n’a pas de valeur ajoutée, il vaut mieux attendre décembre.”

En d’autres termes, l’Antwerp ne va pas se renforcer pour se renforcer. Le Néerlandais a surtout voulu retenir le positif de cette soirée inoubliable. “Entendre la musique dans notre stade, c’est merveilleux. Pour moi aussi, nous n’osions pas rêver de cela. Je pense que beaucoup de gens en Belgique n’osaient pas. Maintenant nous devons profiter.”

Reste à savoir quelles seront les attentes du Great Old en Ligue des champions. Une nouvelle fois, Overmars a tenu à calmer les ardeurs de tout le monde. “Pour l’instant, les attentes sont trop élevées”, estime-t-il. “Je peux d’ores et déjà vous dire que l’année sera difficile dans la ligue. Et si nous voulons faire un pas en avant, le stade doit être terminé. Sinon, cela n’arrivera pas.”