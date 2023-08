Joueur UEFA de l'année: le Norvégien Erling Haaland sacré devant Kevin De Bruyne et Lionel Messi

"Comment la rosée se forme-t-elle ?" : Farid répond à votre question météo

La question du jour est posée par Karine, de Gerpinnes (Hainaut): "Salut Farid! La rosée est de plus en plus présente au jardin. Est-ce signe de l’arrivée de l’automne? Comment elle se forme?". Farid répond et donne le bulletin du jour.