Fin de la saga de l’été : Romelu Lukaku officiellement prêté à l’AS Rome

Adulé à Rome, Nainggolan donne son avis sur l’arrivée de Romelu Lukaku : “S’il se sent aimé, il a tant à donner…”

Véritable icône de Rome, Nainggolan espère que Lukaku aura le même succès. “Ma mentalité pour la ville de Rome était parfaite, plus on me donnait et plus je rendais tout sur le terrain.” Romelu Lukaku sait ce qu’il lui reste à faire.