Coupes d'Europe : L'Union St-Gilloise qualifiée pour la phase de groupe face à Lugano (0-1), Bruges suit le mouvement victorieux face à Osasuna (2-2)

L'Allemand Dennis Eckert a ouvert la marque très tôt pour les Bruxellois (7e) et touchera encore le poteau dix minutes plus tard. Ce sera l'unique but de la rencontre.

Les Unionistes ne seront jamais inquiétés et ont pu même gérer la fin de rencontre en prévision du choc dimanche en championnat face à l'Antwerp, qualifié lui pour la phase de poule de la Ligue des Champions.

L'Union figure ainsi parmi les 32 équipes concernées par le tirage au sort vendredi (13h00) à Monaco.

Douze clubs sont automatiquement qualifiés: Brighton, Liverpool et West Ham (Ang), Real Betis et Villareal (Esp), Rennes et Toulouse (Fra), Atalanta et l'AS Rome (Ita), Fribourg et Leverkusen (All) ainsi que le Sporting Portugal (Por).

Ils sont rejoints par les dix équipes victorieuses de ce dernier tour de barrage ainsi que par les dix clubs battus dans leur barrage ou leur 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions (voie de la League), à savoir AEK Athènes (éliminé par l'Antwerp en barrage hier soir), le Maccabi Haifa (Isr), Molde (Nor), le Panathainaikos (Grè), Rakow Czestochowa (Pol), Rangers FC (Eco), Sturm Graz (Aut), le Servette de Genève (Sui), Marseille (Fra) et TSC Backa Topoloa (Ser).

Bruges se qualifie également

Dans la foulée de La Gantoise, le Club de Bruges s'est aussi qualifié pour la phase de poules de la Conference League de football, le 3e niveau européen, jeudi grâce à un partage face à Osasuna (2-2).

Le Club de Bruges s'était imposé en Espagne (1-2) à l'aller. C'est à domicile que les Brugeois ont validé leur place dans les poules a après avoir été pourtant menés 0-2. A la 73e par Thiago et trois minutes plus tard par Skov Olsen, le Club a égalisé et s'est qualifié de justesse.

Genk est lui contraint à la prolongation en Turquie par Adana Demirspor qui a marqué par Ndiaye dans les arrêts de jeu de la première période (45+10).

Les Limbourgeois, menés 1 à 0, sont en ballotage après avoir décroché aussi une victoire (2-1) lors du match aller.

Plus tôt dans la soirée, les Gantois avaient validé leur billet grâce à une victoire à l'APOEL Nicosie (1-2). Les Buffalos s'étaient déjà imposé 2 à 0 à l'aller face aux Chypriotes. Les buts gantois ont été inscrits par Matisse Samoise à la 29e et Tarik Tissoudali à la 79e. Davy Roef s'était vu malencontreusement attribué le but contre son camp dans les arrêts de jeu (90+5).

Le tirage au sort de cette phase de poules aura lieu vendredi (14h30) à Monaco en Suisse au siège de l'UEFA, l'Union européenne de football et concernera 32 équipes, soit les 22 équipes qualifiées à l'issue des barrages et dix clubs de l'Europa League battus eux dans leur dernier tour de playoffs, dont Lugano éliminé par l'Union St-Gilloise jeudi.

Les têtes de série seront connues le matin du tirage.