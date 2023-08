Alexis de Sart s’apprête à retrouver Sclessin : “Le Standard a été l’étape la plus importante de ma carrière”

Alexis, ça vous fait quoi d’affronter le Standard samedi ?

”Vis-à-vis du club, il n’y a plus grand-chose car tout a changé par rapport à mon époque. Je ne connais plus grand monde, ce qui fait que je l’aborde comme un match normal. Ce qui sera spécial par contre, c’est de retourner à Sclessin, où pas mal d’amis et de membres de la famille seront présents.”

Un stade que vous aviez retrouvé face aux U23 du Standard l’an dernier, mais bien moins rempli.

”C’était bizarre de jouer dans ce stade vide. Ici, ce sera complètement différent, d’autant que le Standard est dans une période difficile. On sait que c’est dans ces périodes-là que les supporters sont le plus important pour l’équipe. Quand le club est dans cet état, c’est alors tout ou rien avec les supporters. À nous de jouer un peu avec ça.”

guillement Ce sera très spécial de retourner jouer à Sclessin."

Vous avez passé dix ans au Standard, quelle importance a eu cette période dans votre carrière ?

”C’est le club qui m’a formé, qui a fait le joueur que je suis aujourd’hui. Ça a été l’étape la plus importante de ma carrière, là où j’ai appris et je me suis développé. Je garderai toujours un bon souvenir de mon passage à l’Académie car ça a été toute ma jeunesse. Même si par la suite, je n’ai pas eu la chance de jouer autant en pro que je ne l’avais espéré.”

Jouer au Standard, ça a toujours un rêve d’enfant ?

”Quand j’étais petit, pas vraiment. J’ai toujours joué au foot pour m’amuser, ce n’est que lorsque je suis arrivé là-bas à dix ans, en allant au stade, que ce petit truc est apparu. Quand on passe dix ans dans les tribunes, avec ces supporters, c’est certain que ça vous donne envie de jouer là-bas.”

Finalement, vous n’aurez joué qu’un seul match en pro au Standard. En Coupe UEFA face au FK Željezničar Sarajevo. Quel souvenir en gardez-vous ?

”Mon premier match pro, à Sclessin, je remplace mon frère, un souvenir inoubliable. Je reste toutefois sur ma faim car ça a finalement été le seul match en pro pour le Standard.”

Alexis De Sart face au Željezničar Sarajevo, son seul match en pro pour le Standard. ©belga

Six mois plus tard, vous quittez le Standard pour Saint-Trond. Une déception ?

”À cette époque, il y a eu le changement de direction, lorsque Venanzi a succédé à Duchâtelet. L’entourage sportif a aussi changé, sans oublier le coach Muslin remplacé par Yannick Ferrera. J’avais signé mon contrat pro en juin et quand Ferrera est arrivé, nous étions 6-7 jeunes à devoir retourner avec l’équipe réserve où je ne progressais plus. Ça n’avait plus aucun sens pour moi de rester en équipe réserve et j’ai saisi l’option Saint-Trond lorsqu’elle s’est présentée. À ce moment-là de ma carrière, c’était le meilleur choix possible et au final, ça a porté ses fruits.”

Alexis de Sart avait remplacé son frère Julien face au Željezničar Sarajevo. ©belga

Après Saint-Trond, il y a eu l’Antwerp, où vous avez connu une blessure. Et puis votre arrivée au RWDM il y a un an de cela. Un transfert signé deux minutes avant la clôture du mercato…

”On a signé tous les papiers à 23 h 58. Ça avait été une période difficile car je savais que je ne resterais pas à Anvers, mais les contacts que j’avais n’aboutissaient pas. Et puis le RWDM s’est présenté et j’ai tout de suite eu un bon feeling, qui s’est confirmé dès mon arrivée.”

Un choix qui s’est avéré payant.

”C’était important pour moi de jouer beaucoup de matchs, d’atteindre l’objectif de montée du club et donc de retrouver la D1A. Pour le moment, le plan que j’avais en tête avec le RWDM se passe bien. J’aurai 27 ans en novembre, ma carrière sera encore longue, mais je ne me pose aucune question quant à l’avenir. Je vis au jour le jour et on verra ce qui se passera. Mais plus longtemps ça peut durer pour moi à Molenbeek, mieux c’est.”

Rwdm's Alexis De Sart celebrates during a soccer match between RWDM Molenbeek and SK Beveren, Sunday 23 October 2022 in Sint-Jans-Molenbeek-Saint-Jean, Brussels, on day 10 of the 2022-2023 'Challenger Pro League' 1B second division of the Belgian championship. BELGA PHOTO DAVID CATRY

Une équipe au sein de laquelle vous avez rapidement endossé un rôle de leader.

”J’avais déjà cette caractéristique chez les jeunes au Standard où, en plus d’être capitaine de la réserve, j’ai endossé ce rôle de leader. De par ma position sur le terrain qui est un poste important, ça s’impose naturellement. J’ai continué sur cette voie au RWDM, en arrivant avec un statut et pas mal de matchs en D1A à mon actif. Dans une équipe assez jeune qui avait besoin de leaders, j’ai accepté ce rôle que le coach Euvrard m’a donné et que le coach Caçapa me demande de continuer à avoir, lui qui demande beaucoup l’avis des gars les plus expérimentés du noyau..”

Le coach Caçapa, justement, comment est-il ?

”Humainement, il est très proche des joueurs. On sent que c’est un ancien joueur qui a besoin de rester proche de son groupe. Sur le terrain, il donne les instructions qu’il faut, au bon moment, tout en restant simple et efficace dans sa tactique. Et je pense que c’est ce dont le groupe a besoin en ce moment.”

Vous avez déjà gagné deux matchs mais aussi pris deux claques. Paradoxal ?

”Quand le calendrier est sorti, si on nous avait dit qu’on signerait un 6 sur 12, tout le monde aurait signé à deux mains. C’est sûr que les lourdes défaites contre Genk et Bruges font un peu tache, qu’elles font mal, mais ça restait des matchs bonus pour nous. Le plus important est d’avoir pris des points contre les adversaires plus à notre niveau, surtout pour un groupe qui est toujours dans une phase d’apprentissage.”

Avec six points, vous êtes devant le Standard au classement. Quel sentiment avez-vous par rapport à la situation de votre ancien club ?

”Malheureusement, ça fait quelques saisons qu’il y a beaucoup de changements à plusieurs niveaux au sein du club. Ils ont besoin de retrouver une certaine stabilité mais c’est clair que ce n’est pas le bilan comptable qu’on attend d’un club comme le Standard. Mais samedi, il n’y aura pas de sentiments. Pour nous aussi, c’est un match important et plus nous aurons d’adversaires derrière nous au classement, mieux nous serons. Nous irons là-bas pour y faire un résultat.”