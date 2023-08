Adulé à Rome, Nainggolan donne son avis sur l’arrivée de Romelu Lukaku : “S’il se sent aimé, il a tant à donner…”

Les plus heureux et les plus enthousiastes, ce sont certainement les supporters. Ils étaient entre 5000 et 7000 (le chiffre varie selon les médias italiens) à venir accueillir leur nouveau numéro 90. Et s’il y en a bien un qui est resté supporter des Giallorossi, c’est Radja Nainggolan. Entre 2014 et 2018, le milieu de terrain a connu sa meilleure période de joueur dans la capitale italienne. Coéquipier de Big Rom' en équipe nationale, il est donc très bien placé pour parler de l’arrivée de son ami. “Oui Romelu m’a appelé”, commence-t-il dans une interview avec ReteSport. “Je lui ai dit que s’il avait besoin de quelque chose, je pouvais l’aider. Je suis là pour lui puisque je connais plutôt bien l’univers romain. Normalement, nous devrions aussi parler aujourd’hui. Je viendrai sûrement le voir parce que je suis encore allé à Rome il y a moins de cinq jours.”

En tant que supporter, il est ravi de voir son ami débarquer dans le club où il est perçu comme une véritable idole. Même s’il avoue qu’il ne croyait pas à cette arrivée. “Je n’aurais jamais pensé voir Lukaku à Rome”, a-t-il admis avant de revenir sans détour sur l’un des transferts de l’été.

L’été de Lukaku : “En Italie, les gens parlent beaucoup…”

Comme tout le monde l’a vu ou entendu, l’été du joueur formé à Neerpede a été très compliqué. Que ce soit à l’Inter Milan, à la Juventus ou dans les médias, l’attaquant a été très critiqué. À Rome, il devrait retrouver l’amour qui lui aurait certainement manqué du côté de la Vieille Dame, autre club un temps intéressé. “Beaucoup de choses ont été dites sur Romelu, mais on ne connaît pas la vérité. En Italie, on parle beaucoup même s’il n’y a aucun fondement. S’il se sent aimé, Lukaku est quelqu’un qui a tant à donner.”

La mentalité de Lukaku : “Ce qu’il aime, c’est gagner”

À son époque, le fougueux milieu de terrain devait servir un certain Edin Dzeko, ancien concurrent de Big Rom' à l’Inter l’an dernier. Pour l’Anversois, les deux joueurs ont des caractéristiques différentes. “Lukaku est plus puissant et c’est un joueur qui joue plus dans la profondeur. Je connais Romelu depuis qu’il est tout petit. Dès son plus jeune âge, il s’entraînait pour améliorer son tir ou son positionnement. Il connaît le terrain comme sa poche et cela lui suffit pour savoir où frapper. Dzeko est davantage doué techniquement. Dans un rôle de pivot, il est aussi très utile et est une référence pour l’équipe.”

Si Big Rom' s’est aussi amélioré dos au but, c’est surtout sa haine de la défaite qui va faire du bien dans la ville éternelle. “Romelu Lukaku a une mentalité très importante dans un vestiaire. Ce qu’il aime, c’est gagner. Il est un footballeur et un compétiteur total : il veut soulever un maximum de trophées. En dehors du terrain, Romelu est calme. Il aime être tranquillement avec sa famille et il passe du temps avec sa mère que je connais bien.”

Les ambitions avec Lukaku : “L’AS Roma doit toujours jouer la Ligue des champions”

Avec ce transfert, les supporters des Giallorossi se sont mis à rêver de Scudetto. Des ambitions élevées pour une équipe qui semble tout de même moins armée que ses concurrents. Pour le Ninja, l’objectif principal doit être de retrouver la Coupe aux grandes oreilles. “L’équipe a gagné une Conference il y a deux ans et ils ont disputé la finale de la Ligue Europa l’an dernier. Plus vous avez des joueurs de haut niveau, plus vous serez compétitif dans les compétitions que vous disputez. Une équipe comme Rome doit et mérite de jouer la Ligue des champions chaque saison.”

Avant de penser ambition, l’avant-centre va devoir refaire son retard d’un point de vue physique et retrouver son poids de forme. “Romelu est un professionnel. Il s’entraîne aussi en vacances. Un footballeur qui arrive à Rome sait dans quelle forme il doit débarquer. C’est normal qu’il ne soit pas à 100 %.” Nainggolan n’est pas du tout inquiet pour son compatriote. “Romelu est un footballeur qui prend soin de son corps. Il vit pour son métier. Je crois qu’après deux ou trois matchs, il sera en pleine forme.”

Avec Lukaku, l’AS Roma est-elle meilleure aujourd’hui qu’à son époque ?

”Nous verrons”, estime-t-il. “Dans le milieu de terrain, cela va dépendre des blessures. J’aime beaucoup Renato Sanches, mais il était souvent sur la touche. L’ancien du PSG est un joueur explosif qui est très fort. Aouar a aussi des qualités mais elles sont différentes. Il y a de la complémentarité dans l’équipe.”

Et offensivement ? “À mon avis, sur le papier, nous étions tout de même plus fort à l’époque. Il y avait Salah Dzeko, El Shaarawy ou Perotti. Ils étaient tous à leur meilleur niveau. Notre équipe était forte, nous avons dominé presque tous les matches alors que maintenant, je ne vois pas la Roma dominer.” Peut-être que Romelu Lukaku permettra à changer la Roma vers un style conquérant. Réponse dans les semaines à venir.

Sa situation personnelle

Après la fin de son aventure contrastée avec l’Antwerp, le milieu de 35 ans avait débarqué du côté de la SPAL sur les conseils de son ami et entraîneur, Daniele De Rossi. Problème : il a été viré quelques semaines après l’arrivée du Ninja qui n’a pas prolongé l’aventure. Sans club, Radja Nainggolan attend surtout la bonne proposition. “Si je suis toujours sans club, c’est une question d’âge et d’argent”, assure-t-il. “J’attends la bonne proposition.”

Un temps évoqué, Frosinone faisait partie des clubs intéressés… mais cela ne s’est pas fait. “Il y a eu des conversations mais rien n’est arrivé sur la table. Je suis serein et j’attends quelque chose d’intéressant.”

Une chose est certaine, le joueur est toujours aussi convaincu de ses qualités. “Oui, je peux encore donner beaucoup de choses à des clubs malgré mon âge. Je n’ai aucune raison de penser l’inverse.”