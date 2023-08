Best of foot local : un arbitre applaudit après avoir été agressé, un hors-jeu honteux et une équipe en prend 18 et déclare forfait général (vidéos)

1. Dimitri Legros applaudi

Magnifique scène lors d’Ouffet-Ans en deuxième provinciale liégeoise. Dimitri Legros, un jeune arbitre qui officie en P2A liégeoise, a en effet reçu une minute d’applaudissement de la part des deux clubs avant la rencontre pour le remercier de sa présence.

La raison ? La semaine passée, lors de la rencontre entre Amay – Burdinne, l’arbitre a été poursuivi en voiture, et insulté, par des supporters du club local, visiblement frustré de la défaite de leur équipe. La vidéo fait plaisir à voir.

2. Un quadruplé inutile

En P2B liégeoise, Aubel B s’est offert un récital en écrasant Houtain Milanello 7-4. Mais un homme pourra être frustré de cette rencontre : Graziano Ferraioli. Le buteur visiteur s’est en effet offert un quadruplé, qui doit être en temps normal décisif, sauf dans ce cas-ci. Frustrant, d’autant que de l’autre côté, Antoine Lenaerts a lui aussi planté quatre buts, bien mieux récompensés.

3. Giflé, Merdorp jette les armes

Après seulement trois semaines de compétition, Merdorp, une équipe de P4 liégeoise qui jouait du côté d’Oreye, a décidé tout simplement de jeter l’éponge. La raison ? Une défaite 1-18 contre Racour, qui aura découragé le président du club. Un “rage-quit” en somme, pour les fans de consoles.

4. Un arbitre emmené à l’hôpital

En P3D liégeoise, la rencontre entre Saint-Vith et Walhorn a dû être stoppée à la 80e minute de jeu. Et pour cause, l’arbitre de la rencontre, mis KO par un ballon puissant reçu en pleine tête à bout portant, a dû être emmené à l’hôpital. On souhaite à M.Speeckaert un prompt rétablissement.

5. Un gardien buteur

En P2C luxembourgeoise, Florian Lejeune s’est mis en évidence lors de l’improbable succès de Bourdon face à Givry. Si la deuxième équipe citée menait pourtant 2-0 à la pause, le gardien visiteur a profité d’une rafale de vent pour dégager loin, très loin le cuir, au point de lober Mohameth Ndiaye et égaliser en faveur des siens. Finalement, Vanlindhout plantera le 2-3 sur penalty à la 87e.

6. Le pire hors-jeu de l’histoire en Belgique ?

Si le choc de la P1 entre Messancy et Libramont a accouché d’une souris, avec un nul 0-0 au final, une scène a marqué les esprits. En toute fin de rencontre, Menon et parfaitement lancé en profondeur, et lobe le portier de Libramont Delme. Sauf que l’arbitre assistant annule le but pour un hors-jeu qui sera très fortement décrié. Et on comprend les supporters locaux, car en revoyant les images, l’ailier de Messancy part pratiquement dix mètres devant la défense… Une énorme erreur, qui coûte sans doute deux points.

Le hors-jeu est incompréhensible. Le joueur de Messancy (au fond de l'image en rouge) a bien été signalé fautif concernant sa position. ©Capture d'écran

7. Un sextuplé en 27 minutes

Oui, vous avez bien lu. Florent De Rycke, un jeune attaquant de Hastière, a planté pas moins de 6 buts en l’espace de seulement 27 minutes, lors de la plantureuse victoire de son équipe 14-0 face à Bioul B. “C’est une première en P4”, apprécie le jeune homme.

8. La Royale Union Hutoise réussi ses débuts

Face à Richelle, en D3 ACFF, la RU Hutoise est parvenue à prendre les trois points pour sa première rencontre officielle en championnat, depuis la fusion entre le RFC Huy et Solières. Et comme un symbole, c’est Christian Nzoigba, un joueur qui vient du cru, qui a inscrit le troisième but de son équipe.