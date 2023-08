Manchester City se fait peur face à Sheffield mais l'emporte en fin de match (vidéo)

Le cyborg se rattrape en seconde période. Peu après l’heure de jeu, Jack Grealish fait le show dans le rectangle et adresse un centre parfait au second poteau ; le numéro 9 adresse un coup de casque et délivre son équipe (0-1, 63e).

Alors que les Citizens se dirigeaient vers un succès tranquille, Jayden Bogle égalise en fin de match (1-1, 85e). Les Blades pensent avoir réussi leur coup, mais Rodri redonne l’avantage aux visiteurs seulement 3 minutes plus tard (1-2, 88e).

Au classement, Manchester City trône en tête avec 3 victoires en 3 matchs.