Ligue des Champions: l'Antwerp prend une option sur la qualification en battant l'AEK Athènes (1-0) malgré toute une mi-temps à 10

Les choses se sont compliquées pour le 'Great Old' après la 50e minute et l'exclusion de Jelle Bataille après une intervention en retard sur la jambe de Mijat Gacinovic. Les Anversois ont subi le jeu athénien jusqu'à la dernière seconde, mais n'ont pas rompu, à l'image de Butez qui a sauvé les siens, écartant une tentative de Mantalos (77e). Ritchie De Laet (65e) ou Soumaïla Coulibaly (84e) ont tenté des incursions mais le premier n'a pas obtenu le penalty souhaité et le second est arrivé face au but en bout de course et n'a pas su finir correctement.

Les deux équipes se retrouveront le mercredi 30 août (21h) pour le match retour à l'OPAP Arena d'Athènes. Le gagnant de la double confrontation sera qualifié pour la phase de groupes de Ligue des Champions, le perdant sera reversé en Europa League.

Van Bommel: "Cette équipe n'abandonne jamais"

L'Antwerp a battu l'AEK Athènes 1-0 mardi en barrages aller de la Ligue des Champions. L'entraîneur anversois Mark van Bommel s'est dit "extrêmement heureux" après le match, mais sait que le ticket pour la phase de groupes n'est pas encore dans la poche.

"Tu sentais avant le match, quand l'hymne de la Ligue des Champions a retenti dans le stade, que c'était un moment fantastique pour le club", a expliqué Van Bommel en conférence de presse. "Je trouve que nous avons joué une bonne première mi-temps. Nous avons marqué un but fantastique et mérité, mais nous devons être heureux que l'AEK n'a pas égalisé, car ils ont eu trois ou quatre occasions. Nous nous en sommes bien tirés parfois."

Jelle Bataille a été exclu à la 50e minute après un tacle dangereux. "La rencontre a totalement changé. Nous devions nous battre et avons montré du caractère, tout comme nous l'avons fait l'an passé", a souligné le Néerlandais. "Cette équipe n'abandonne jamais et nous avons survécu à leur dernière offensive. En fin de compte, quand tu gagnes 1-0 en Ligue des Champions, en jouant quarante minutes en infériorité numérique, tu dois être heureux de la victoire."

Le retour se jouera le 30 août dans la capitale grecque. "Nous sommes à mi-chemin. Ce sera un match de folie là-bas, mais nous devons nous y préparer. C'est la Ligue des Champions, les détails seront déterminants pour le résultat", a conclu Van Bommel.

Matias Almeyda, l'entraîneur de l'AEK, a indiqué que la "rencontre s'est déroulée comme nous l'avions prévu. Les deux équipes ont joué à un rythme élevé. Nous avons eu quelques belles opportunités, mais l'Antwerp a marqué un beau but."

"Après le rouge, nous avons eu plus le contrôle, même si nous devions faire attention à ne pas encaisser en contre",a poursuivi l'Argentin. "Nous avons manqué de lucidité dans la finition. A mon avis, nous aurions dû plus assiéger le but anversois."

Almeyda ne veut "pas se décourager" après cette défaite. "Tout se jouera au retour. Nous avons encore de grandes chances de nous qualifier, j'en suis sûr."