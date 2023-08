Le président de la Fédération espagnole forcé de démissionner après son baiser volé ? “Ses excuses sont absolument inutiles”

Malgré les excuses publiques – mais tardives – de Luis Rubiales, la ministre du Travail et de l’Économie sociale Yolanda Diaz ne souhaite pas en rester là et réclame la démission de l’homme fort du foot espagnol.

guillement Il a harcelé et agressé une femme.

”Nous continuons de demander la démission de Luis Rubiales, il a harcelé et agressé une femme. Ses excuses sont absolument inutiles”, a insisté celle qui est également vice-présidente du gouvernement espagnol.

Yolanda Diaz n’est pas la seule à avoir appelé à la démission de l’homme de 45 ans. Anna Caula, la secrétaire générale de la Généralité de Catalogne chargée des sports, en a fait de même au micro de Catalunya Ràdio.

“C’est au président de Fédération d’être scrupuleux sur le savoir-vivre. Ce qu’expliquent ce baiser et les déclarations ultérieures qui le justifient, c’est que l’on normalise des attitudes qui sont inacceptables”, a lancé l’ancienne députée au Parlement de Catalogne.

Quand Rubiales passe des insultes aux excuses

Au lendemain de ce baiser forcé, Luis Rubiales avait tenté de se justifier très maladroitement en prenant pour cible ses détracteurs en les traitant “d’imbéciles et d’idiots qui ne savent pas voir le positif”.

Mais la polémique a pris de l’ampleur. Trop pour le sulfureux dirigeant sportif espagnol, qui a finalement dû s’excuser dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux ce lundi. “Il y a un fait que je regrette entre la joueuse et moi. Je tiens à m’excuser pour tout ce que cela a engendré. On a une magnifique relation tous les deux, comme avec les autres joueuses. Je me suis trompé, je dois l’admettre. C’était sans mauvaise intention dans un moment d’euphorie”.

De son côté, la joueuse victime de ce baiser volé avait confié dans la foulée sur Instagram qu’elle “n’avait pas aimé ça” avant de dédramatiser la situation en parlant d’un “geste mutuel totalement spontané après l’immense joie de remporter ce Mondial.”