"2 amis qui fêtent quelque chose": le président de la fédération espagnole défend son geste envers Jenni Hermoso

Dans les vestiaires, le président de la RFEF a également annoncé qu’il offrait des vacances à Ibiza aux 23 joueuses de l’effectif, avant de lâcher une nouvelle bombe qui ne plaira pas à ses détracteurs : “À Ibiza, on célébrera le mariage de Jenni (Hermoso) et Luis Rubiales.”

Cette affaire commence à faire grand bruit en Espagne. Face à la polémique grandissante, Rubiales qui possède une réputation sulfureuse, a tenu à mettre les choses au clair. Tout en assumant clairement : “N’écoutons pas les idiots et les gens stupides, vraiment. Il s’agit juste de deux amis qui fêtent quelque chose”, a-t-il déclaré au micro de la radio Cope, “Ignorons-les et profitons des bonnes choses. Ne me parlez même pas des imbéciles qui ne savent pas voir le positif. C’est une chose sans méchanceté. S’il y a des imbéciles, qu’ils continuent leurs bêtises. Écoutons ceux qui ne sont pas des idiots. C’est une chose qui n’a pas de sens, si les gens veulent perdre leur temps avec ça.”