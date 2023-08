Premier League : Chelsea essuie une première défaite face à West Ham (vidéos)

Chelsea est cueilli à froid dès la 7e minute de jeu. Sur un corner, le Marocain Aguerd est complètement oublié au second poteau et place une tête puissante (1-0, 7e).

Les Blues se remettent rapidement en selle pour revenir au score. Peu avant la demi-heure de jeu, le jeune Carney Chukwuemeka réalise un enchaînement spectaculaire dans la surface avant de décocher une frappe puissante au fond des filets (1-1, 27e).

Juste avant la pause, les champions d’Europe 2021 obtiennent un pénalty grâce à Sterling. Enzo Fernàndez s’en charge, mais voit Alphonse Aréola le stopper (41e).

Chelsea domine son adversaire, mais paye ses approximations défensives. Sur un mauvais dégagement de Disasi et un placement peu rigoureux du reste de la charnière, Antonio est lancé face au but et vient inscrire un but toute en puissance (2-1, 53e).

Alors que les Blues poussent pour égaliser en fin de rencontre, la nouvelle recrue Moises Caicedo est coupable d’une faute dans sa propre surface. Pénalty : Lucas Paquetà s’en charge et fait le break (3-1).