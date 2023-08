L'Espagne remporte la Coupe du Monde féminine au bout du suspens face à l'Angleterre (1-0)

Devant les 75.000 spectateurs de l’Australia stadium, la finale a commencé comme on pouvait l’attendre : avec un style propre. Les Espagnoles ont gardé le ballon avec leur Tiki Taka très caractéristique. À l’inverse, les Anglaises se sont vite projetées vers l’avant et ont fait parler leur physique. A ce petit jeu, ce sont les secondes qui se sont montrées les plus dangereuses avec un tir superbe sur la barre de Rachel Dely après 15 minutes.