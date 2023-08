Carl Hoefkens sent la pression après le 1 sur 12 du Standard : “J’ai compris le message des supporters”

Quelle est votre analyse de cette défaite ?

”C’était un match difficile, contre une équipe qui joue avec beaucoup d’intensité haute. On le savait. Iil était important de faire les bons choix, d’oser, de demander le ballon. On a bien commencé le match, durant 20 minutes. Après, c’était plus dur. On a jamais choisi la bonne option en zone de conclusion et le Cercle en a profité pour effectuer des contre-attaques et marquer.”

Un point sur 12, c’est clairement insuffisant.

”C’est dur, oui. Mais c’est la situation actuelle. J’ai vu des joueurs travailler et essayer durant 90 minutes. Mais ce n’était pas assez.”

Qu’est-ce qui manque le plus à votre équipe ? Créer des occasions ?

”Oui, en ce moment ce n’est pas évident de trouver la bonne solution. J’ai en tête cinq ou six moments dans le match où nous sommes dans une bonne position mais on fait un mauvais choix. C’est quelque chose qu’on doit vraiment travailler car le plus important dans le football, c’est de marquer des buts. Défensivement, je ne peux pas demander plus, je suis tout de même content de mes joueurs. Mais en termes de qualité dans le dernier tiers, ce n’est pas suffisant.”

Vous avez sorti Dragus et Price juste après l’heure de jeu alors qu’ils étaient bien dans le match. Comment l’expliquer ?

””Denis était un peu fatigué, je le sentais. Il était fantastique à l’entraînement ces dernières semaines mais je voulais apporter un peu de fraîcheur avec Mundle. Quant à Isaac, il a eu quelques opportunités et n’a pas toujours pris la bonne décision. Canak pouvait nous apporter autre chose, d’où le changement.”

Les supporters ont montré leur mécontentement par des sifflets et des chants. Vous les comprenez ?

”Absolument, je suis le premier à les comprendre. Ils veulent nous voir gagner, ils ont chanté durant 90 minutes et eux, ils ont fait leur travail. Ils veulent les trois points, comme moi. Je suis également frustré et fâché. On ressent la même chose en ce moment.”

Quand les fans disent qu’ils s’ennuient, c’est dur à entendre.

”Quand ils le disent après le match, je n’ai pas de problème. Pendant le match, c’est un peu différent. Mais ils nous ont supportés et ont raison d’être fâchés, je le répète. Il était tout de même important de faire le tour des tribunes avec toute l’équipe et le staff. On gagne ensemble, on perd ensemble. Tout le monde veut le bien du club et j’ai bien compris leur message.”

Vous sentez la pression sur vos épaules ?

”J’espère qu’il y a de la pression, c’est comme ça que cela doit aller dans un grand club. J’assume volontiers cette pression à la place de mon groupe de jeunes joueurs.”

En parlant de jeune joueur ; Nathan Ngoy est sorti blessé en se tenant le genou droit. Faut-il s’inquiéter pour lui ?

”Non, c’était un coup. Genou contre genou. Je ne pense pas que ce soit trop grave et c’est tant mieux.”