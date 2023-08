”Si je suis bon, j’estime avoir une chance d’être rappelé chez les Diables” : Christian Kabasele revient dans la cour des grands en Italie

Christian, vous voilà donc parti de Watford après sept années !

”Oui ! Quand on passe autant de saisons dans un même club, ça signifie beaucoup. C’est parce que j’avais envie de rester aussi longtemps là-bas. J’y ai connu des hauts et des bas, surtout à cause de blessures mais la direction ne m’a jamais poussé vers la sortie. À chaque mercato, j’ai eu des possibilités de partir mais je n’ai jamais senti que le projet qui m’était proposé était meilleur qu’à Watford. J’ai même eu des offres pour jouer une Coupe d’Europe mais on réfléchit à deux fois avant de quitter la Premier League. Cette année, c’était différent; quand j’ai reçu cette proposition de l’Udinese, c’était la première fois que je considérais vraiment une offre. À ce moment-ci de ma carrière, c’est probablement ce qui me convenait le plus.”

Vous avez eu d’autres offres cet été ? Votre nom a notamment été cité au Qatar.

”C’est vrai que j’avais la possibilité de privilégier le financier par rapport au sportif. Et pas seulement cette année. Mais je pars du principe que j’ai encore de belles années devant moi à pouvoir jouer dans un top championnat européen. L’argent viendra peut-être à un moment ou un autre mais, dans le timing actuel, je préférais aller en Série A.”

L’Udinese, étant dirigé par la même famille que Watford, cette destination n’est sûrement pas un hasard ?

”Oui, fatalement. Ils ont vendu un défenseur central (Ndlr : Rodrigo Becão à Fenerbahçe) une semaine avant que j’arrive. Comme j’ai une bonne relation avec la direction de Watford, ils ont pensé à moi avant de chercher un autre défenseur sur le marché. Mon profil correspondait à leurs attentes. J’ai donc eu une discussion avec le propriétaire de Watford qui m’a présenté cette possibilité. J’y ai réfléchi pas mal de temps mais je me suis finalement dit que c’était le bon moment pour un nouveau défi.”

C’est vrai que pour un défenseur, c’est spécial de rejoindre l’Italie. Même à 32 ans, on apprend encore ?

”Oui. J’ai déjà appris pas mal de choses en trois semaines. Le style de l’entraîneur est différent de ce que j’ai pu connaître et il met l’accent sur beaucoup de petits détails comme la position du corps ou la manière de courir pour défendre son but. Je pars du principe qu’on continue d’apprendre jusqu’au bout de sa carrière.”

Vous êtes aussi le joueur de champ le plus âgé de cette équipe qui est la quatrième plus jeune du championnat (24,4 ans d’âge moyen). Vous aurez un rôle spécial ?

”Quand j’ai discuté avec l’entraîneur, il m’a clairement fait comprendre que j’avais un devoir d’exemple et que je devais tirer les autres vers le haut grâce à mon expérience et mes plus de 100 matchs en Premier League. Il a aussi souligné le fait qu’il sera plus exigeant avec moi qu’avec les plus jeunes. Et c’est normal vu mon expérience.”

Là-bas, vous êtes déjà un peu à la maison puisqu’il y a pas mal d’anciens de Watford (Ferreira, Quina, Kamara, Masina, Success ou Deulofeu).

”C’est un avantage et ça a clairement facilité mon adaptation. Cela m’aide beaucoup au quotidien d’avoir ces repères. L’autre chance que j’ai, c’est qu’il y a beaucoup de francophones dans le groupe.”

Christian Kabasele débute son aventure en Italie contre la Juventus. ©Belga

C’est vrai que l’Udinese est le club le plus cosmopolite de Serie A avec plus de 80 % d’étrangers et dix-huit nationalités différentes. C’est une richesse ou c’est plus compliqué de créer une osmose ?

”Je vois plutôt ça comme une richesse. Tout dépend du caractère des joueurs présents dans le noyau. Et, ici, j’ai trouvé des coéquipiers très ouverts et accueillants. Évidemment, on a tendance à créer plus d’affinités avec ceux qui parlent la même langue mais je ne vois pas de clan ou de divisions dans le vestiaire. Tout le monde échange avec tout le monde et c’est aussi ça qui fait la force de ce club qui sort d’une bonne saison (Ndlr : longtemps top 10 avant de finir douzième).”

Beaucoup de joueurs d’origine africaine sont à vos côtés. Ça prouve aussi que les histoires récurrentes de racisme en Italie ne sont pas un obstacle. Vous y avez réfléchi avant de signer ?

”Non. Si ça devient un frein, ça signifierait que les racistes ont gagné. Je ne veux pas commencer à adapter mes choix en fonction de la stupidité d’une minorité de supporters. Je fais mes choix de carrière par rapport à moi, ma famille ou mes amis. On verra ce qu’il se passer pour moi ici, mais si des joueurs commencent à refuser de venir en Italie à cause du racisme, ce n’est pas un bon signal.”

Vous débutez dimanche soir à domicile contre la Juventus. Il y a pire comme baptême du feu !

”C’est clair que ça va être sympa. Je me souviens de mes débuts à Watford, c’était contre Arsenal. Je pense que le stade sera rempli parce que la Juve est à la fois l’un des clubs les populaires et l’un des clubs les plus détestés d’Italie. Personnellement, ça me permettra d’être directement dans le bain de la Série A.”

Vous défendrez sur Dusan Vlahovic plutôt que Romelu Lukaku qui espère toujours aller à la Juve. Vous n’auriez pas préféré l’inverse ?

”Si bien sûr. Ça aurait été sympa de l’affronter après l’avoir déjà croisé lorsqu’il était à Everton, Manchester United et Chelsea. Mais je souhaite vraiment le meilleur pour Romelu qui est un joueur de qualité et une bonne personne. Il mérite d’évoluer dans les plus grands clubs; donc, j’espère qu’il trouvera vite un club qui lui conviendra parce qu’il reste un top attaquant. Il ne mérite pas toutes les critiques qu’il reçoit.”

Il y a d’autres attaquants que vous avez hâte d’affronter en Série A ?

”Oui. Un joueur comme Rafael Leão (Milan AC) est l’un des meilleurs du monde à son poste. Donc, on a forcément envie d’affronter ce genre de joueur. C’est comme ça qu’on continue de s’améliorer et c’est aussi dans ces moments-là qu’on prend le plus de plaisir. J’ai aussi hâte de jouer contre Victor Osimhen (Naples) ou Olivier Giroud (Milan AC) que j’ai croisé pas mal de fois en Angleterre. Il y a beaucoup de grands joueurs dans ce championnat qui revient tout doucement au premier plan. On l’a vu la saison dernière avec tous les demi-finalistes européens.”

Forcément, quand on affronte des grands joueurs et qu’on joue dans un grand championnat, on pense à l’équipe nationale. Vous y songez encore malgré l’émergence de la nouvelle génération ?

”Je n’ai jamais fermé le chapitre de l’équipe nationale. Mais comme je le dis souvent, c’est quelque chose qui doit se faire naturellement. À partir du moment où je joue tous mes matchs ici et que j’évolue à un très bon niveau, j’estime avoir mes chances. C’est en tout cas compliqué pour un entraîneur de ne pas sélectionner des joueurs qui sont titulaires et qui prestent bien dans un grand championnat. Le football actuel n’est plus une question d’âge puisqu’on voit beaucoup de joueurs qui continuent d’évoluer à un très bon niveau à plus de 35 ans. Je prends l’exemple de Thiago Silva qui est toujours titulaire à Chelsea à presque 39 ans. C’est une question de qualité et pas d’âge.”

Avez-vous déjà eu un contact avec Domenico Tedesco ?

”Non, pas encore en tout cas. Mais tout dépend de moi. Si j’évolue à un très bon niveau et que je recommence à faire parler de moi, tout peut aller très vite.”

Cette saison, vous croiserez certains compatriotes et un potentiel futur concurrent pour les Diables, Koni De Winter qui a signé au Genoa. Vous êtes optimiste par rapport à cette nouvelle génération ?

”Le futur est plus positif que ce qu’on aurait pu l’imaginer il y a deux, trois ans quand on se demandait qui allait prendre la relève de la génération dorée. On voit pas mal de jeunes qui signent dans des bons ou très bons clubs. Et il y a toujours certains anciens qui sont encore là pour les épauler. L’avenir est donc plutôt positif mais il ne faut pas non plus mettre trop de pression sur ces jeunes joueurs. Ils ont besoin de grandir et de se développer tranquillement, en acceptant qu’une trajectoire n’est pas toujours linéaire et qu’il y a parfois des difficultés à franchir.”