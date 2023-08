En refusant de lever son option pour prolonger jusqu’en 2025, Kylian Mbappé est à l’heure actuelle dans sa dernière année de contrat et pourra donc partir librement en juin prochain. Le bras de fer lancé par le président au début de la présaison n’a rien changé à cette situation. Et grâce à sa réintégration le week-end dernier, le joueur se retrouve désormais proche d’atteindre son objectif : jouer sa dernière saison au PSG pour ensuite rejoindre le Real Madrid.

guillement "Kylian, je le sens prêt, il a beaucoup d'envie."

Après une semaine d’entraînements avec le groupe, le Français devrait en tout cas débuter sa saison ce samedi soir face à Toulouse. “Je suis content de pouvoir compter sur des joueurs de classe mondiale comme Kylian Mbappé, s’est réjoui Luis Enrique ce vendredi. Kylian, je le sens prêt, il a beaucoup d’envie mais c’est normal pour un joueur de son calibre.”

Cerise sur le gâteau, Mbappé pourrait même retrouver son brassard de capitaine acquis la saison dernière. “C’est le choix des joueurs, pas le mien, a répondu Luis Enrique. Les joueurs votent pour qui ils veulent afin de les représenter. Cette semaine, ils se sont réunis et ont voté, il y a quatre capitaines. Ce n’est pas mon travail. Je veux que ce soit le capitaine des joueurs.”

En parallèle, le PSG et son président tentent de convaincre Mbappé de prolonger son contrat avant la fin du mercato. On se dirige toutefois plutôt vers un autre arrangement. Selon L’Équipe, la star française – qui a entre-temps vu son ami Ousmane Dembélé débarquer – aurait accepté de renoncer à certaines primes pour pouvoir rejouer sans convenir d’une prolongation. Le quotidien évoque une économie estimée entre 100 et 150 millions pour le club parisien. Ce qui atténuerait le manque à gagner sur la vente de Mbappé. On attend désormais les prochains éclaircissements du président Nasser.