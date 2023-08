À Chelsea, Romeo Lavia portera le numéro 45, comme c’était déjà le cas à Southampton.

Le Diable rouge, qui a fait ses débuts en mars dernier contre l’Allemagne, avait fait ses adieux aux Saints ce vendredi matin sur Instagram.

Cette annonce met fin à l’un des gros dossiers du mercato côté belge. Avec la relégation de Southampton en Championship, il était certain que l’ancien joueur de Manchester City quitterait le club du sud de l’Angleterre. Liverpool et Chelsea étaient les deux clubs qui tenaient la corde mais, comme pour le transfert de Moises Caicedo, les Blues ont réussi à se montrer plus convaincants que les Reds.