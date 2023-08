Europa League: tenu en échec par l'Olympiacos (1-1), Genk est relégué en barrages de Conference League

Pour arracher la qualification, Wouter Vrancken n'a pas pu compter sur Mike Trésor, blessé, et l'a remplacé par Alieu Fadera. Il a aussi préféré Yira Sor et Mark McKenzie à Mujaid Sadick et Anouar El Hadj. Sous l'impulsion de Fadera, Genk a logiquement donné le ton face un adversaire, qui restait à l'affût d'une contre-attaque. Mais les Limbourgeois n'ont pas vraiment inquiété Alexandros Paschalakis. Les Racingmen se heurtaient au mur athénien quand Nicolas Freire a commis un penalty sur Paintsil. Le Ghanéen, qui a tenu à se faire justice, a manqué la transformation mais a reçu une seconde chance parce que l'arbitre a trouvé que le gardien grec avait quitté sa ligne trop tôt (30e, 1-0).