Emond (nez cassé) forfait pour Standard – Cercle Bruges

Les forfaits de Laursen et Emond ne sont pas de réels soucis pour Hoefkens, qui a modifié son système à Charleroi – et dans lequel Laursen n’entre pas – et n’avait pas convoqué l’attaquant dans la liste des dix-huit. Pour le match contre le Cercle, l’entraîneur liégeois va récupérer William Balikwisha, de retour de suspension – commencera-t-il pour autant ? C’est une autre question – alors que Nathan Ngoy, exclu à Charleroi, pourra jouer contre le Cercle – il est suspendu avec sursis.

Déçu après le partage (1-1) concédé en fin de rencontre à Charleroi, Hoefkens a redit sa confiance dans le groupe, pour empocher la première victoire de la saison. “J’ai vu de bonnes choses à Charleroi, les bases. On doit maintenant mieux garder le ballon, et en faire un bon usage. Je sais que le groupe est jeune, mais il faut avoir des c… pour oser se montrer.”