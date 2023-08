Conference League: La Gantoise qualifiée pour les barrages malgré sa défaite à Szczecin

Au repos, Vanhaezebrouck a sorti un joueur par ligne: Orban, De Sart et Fadgia pour Cuypers, Sven Kums et Matisse Samoise (46e). La Gantoise s'est montrée plus concernée en début de seconde période avec un tir sur le poteau de Kums (47e) et une frappe tendue de Tissoudali (60e). Ce regain de vivacité gantois a incité le coach polonais à remplacer quatre joueurs (64e). Parmi eux, se trouvait Koulouris, qui a profité d'une erreur de Roef pour ouvrir la marque (64e,1-0). Koulouris a infligé à La Gantoise sa première défaite de la saison (86e, 2-0) malgré le dixième but de la saison de Cuypers (90e+5, 2-1).