Supercoupe d'Europe: Manchester City s'impose aux tirs au but face à Séville et remporte le trophée

Manchester City débutait sans son métronome Kevin De Bruyne, après que son entraîneur a annoncé mardi que le Diable Rouge serait absent pour plusieurs mois à la suite d'une blessure subie face à Burnley, vendredi. Pep Guardiola avait donc choisi de compter sur Cole Palmer, notamment, ainsi que sur le nouveau venu Mateo Kovacic dans son entrejeu. Une autre recrue de choix, Josko Gvardiol, palliait à l'absence de Ruben Dias en défense centrale.

Les gardiens, Ederson pour City et Bounou pour Séville, se sont illustrés tout au long de la partie en repoussant les tentatives des attaquants adverses. Le premier s'est notamment montré décisif à plusieurs reprises devant En-Nesyri, mais il n'a rien su faire quand le Marocain a chargé de la tête un centre d'Acuna pour propulser le ballon au fond des filets (0-1, 25e).

Grealish à gauche et Palmer à droite se montraient bondissants sur les ailes des Skyblues, tandis qu'Haaland semblait difficile à joindre dans l'axe. Et c'est de Palmer qu'est venue la délivrance, l'Anglais de 21 ans déposant de la tête la balle par-dessus Bounou sur un service de Rodri (1-1, 63e).

Dans les vingt dernières minutes, City a pris l'ascendant sur son adversaire, bien que Séville sût se montrer dangereux en contre et sur des centres. Les deux clubs n'ont cependant réussi à se départager, et se sont dirigés vers la séance des tirs au but. Après neuf tirs marqués, Gudelj a envoyé sa tentative sur la barre transversale, offrant ainsi la victoire aux Anglais.