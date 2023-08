Au-delà de l’aspect économique, sa trace laissée en France demeure discutable. D’un côté, il y a cinq titres de champions, trois Coupes de France, deux Coupes de la Ligue et trois trophées des champions. Mais de l’autre, il n’y a qu’une finale de Ligue des champions, perdue en 2020 contre le Bayern Munich. Et un autre chiffre qui fait mal: entre les frasques et les blessures, le crack n’a porté le maillot parisien qu’à 173 reprises (pour 118 buts) en six saisons sur 318 matchs possibles, ce qui dessine une ombre à la fois collective et personnelle. À 31 ans, le Ney rejoint Al-Hilal où il sera dirigé par Jorge Jesus.

Dans ce dossier, le club de Riyad a fait jouer sa surface financière hors-norme avec une enveloppe salariale estimée à 160 millions€ pour les deux prochaines saisons quand le Brésilien en touchait 30 millions au Paris SG. De quoi convaincre le joueur qui se voyait plus au FC Barcelone. Où il pourrait retourner à l’issue de son bail en 2025 pour mieux préparer la Coupe du monde 2026 qui sera sans doute son dernier grand objectif avec la Seleçao.